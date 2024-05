Martinelli se congratula desde la Embajada de Nicaragua del triunfo electoral de su delfín

Equipo de Periodistas

Mayo 06, 2024 08:30 AM

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la Embajada de Nicaragua tras ser condenado a más de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, se congratuló hoy por el triunfo de su delfín, Jose Raúl Mulino, celebradas este domingo en el país.

"Esta es la cara de un hombre feliz y contento", publicó el exgobernante en su cuenta de X con una foto de su rostro sonriendo, en clara celebración de la victoria de Mulino, quien le sustituyó como candidato después de que él fuera inhabilitado políticamente por su condena a prisión.

Poco antes de este posteo, cuando los resultados extraoficiales ya marcaban la tendencia que favorecía a su hombre de confianza, Martinelli había publicado: "Ya es seguro que José Raúl Mulino, de Realizando Metas RM y el Partido Alianza, serán los claros ganadores de la Presidencia de la República de Panamá".

En su cuenta de la red social X también dio cuenta de la "grata" visita que recibió este domingo en la Embajada nicaragüense después de que Mulino depositara su voto este domingo.

"Gracias JR Mulino por tu visita hoy", publicó Martinelli en su mensaje acompañado de un vídeo en el que ambos políticos se daban un efusivo abrazo, en presencia de Mario Martinelli Berrocal, hermano del exgobernante.

Pero Mulino no las tuvo todas consigo. No fue sino hasta el pasado viernes, dos días antes de las elecciones, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá decidió declarar que no era inconstitucional la decisión del pasado 4 de marzo del Tribunal Electoral de designarle in extremis como candidato en sustitución de Martinelli.

La Corte Suprema había admitido en marzo pasado una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Tribunal Electoral (TE), que ese mismo mes designó al candidato a vicepresidente Mulino como sustituto de Martinelli, a pesar de una demanda en contra de la medida que argumentaba que Mulino aspiraba a la presidencia sin candidato a vicepresidente, lo que viola artículos constitucionales, y que no fue elegido en primarias por el partido que lo abanderaba, Realizando Metas.

"Me siento muy contento porque la verdad, la ley y la justicia siempre prevalecen al final. Felicito a la Corte Suprema de Justicia por haber tomado una decisión acertada que hará respetar la democracia en Panamá y será ejemplo a futuros procesos electorales", escribió Martinelli en su cuenta de X tras conocerse la decisión del Supremo.

Pese a que con la inhabilitación política vino una prohibición expresa de no participar en la campaña, Martinelli continuó con un proselitismo muy activo desde la sede de la Embajada de Nicaragua.

Esto generó críticas contra el Tribunal Electoral, al que se acusa de no hacer cumplir la disposición que él mismo emitió y permitir la presencia de Martinelli en vallas, medios y redes.

También elevó más la tensión diplomática entre Panamá y Nicaragua dados los reclamos del Gobierno panameño, totalmente ignorados por Managua, por la "permisividad" dada al expresidente, que en su calidad de asilado debe abstenerse de implicarse en política.

Mulino fue elegido este domingo nuevo presidente de Panamá, imponiéndose con una amplia diferencia a sus adversarios directos, que vieron cómo se dividían los votos entre ellos mientras se imponía el candidato que prometió devolver el dinero a los bolsillos de los panameños.

Con más del 95 % de los votos escrutados, Mulino logró un 34,37 % de las papeletas, frente al 24,94 % del antisistema Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca), el 16,02 % del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Popular (PP), y el 11,24 % alcanzado por Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD).

Todos ellos reconocieron la derrota, el último de ellos Lombana, quien se postulaba como el gran candidato contra la corrupción, atribuida a la figura del expresidente Ricardo Martinelli, y por extensión a su valido, José Raúl Mulino.