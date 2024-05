Pedro Joaquín Chamorro califica de "revanchismo" las confiscaciones a su familia y opositores

Equipo de Periodistas

Mayo 28, 2024 07:05 AM

Pedro Joaquín Chamorro Barrios, excarcelado y desterrado político, calificó de "revanchismo" las confiscaciones que hace el régimen de Daniel Ortega a los opositores que expulsó del país.

"Nos confiscó Los Farallones de Sotavento, una propiedad familiar adquirida por mi padre a finales de los años 60, mi madre nos heredó en vida, a cada uno un apartamento. Incluso Carlos Fernando y yo habíamos vendido nuestra parte, los compradores ni siquiera eran familiares cercanos y también los confiscaron, confiscaron a familiares que no están ni en las listas de supuestos traidores de la patria", lamentó Pedro Joaquín, quien asegura se comete una injusticia total.

Según el excarcelado de 72 años, Daniel Ortega no aprende a sus errores pasados" está repitiendo el mismo esquema clasificatorio, la misma entrega de la soberanía a otras potencias como China, Rusia, eso lo hizo de los años 80", recordó el analista. "Hay es una afán revanchista, lo que está haciendo el gobierno es acumulando una deuda pública futura con este nuevo afán confiscatorio de propiedades que fueron legalmente adquiridas y mantenida por muchísimos años y nadie dijo nunca que eran propiedades que servían para el narcotráfico como dicen ahora, para justificar una incautación. Como dice Payo Solís es venganza y se está acumulando una deuda pública que en su momento el pueblo nicaragüense va tener que enfrentar", dijo el periodista y escritor nicaragüense.

Respecto a la casa por cárcel que el régimen sandinista dictó a Humberto Ortega, Chamorro considera que es parte de las libertades que han perdido las y los nicaragüenses.

"No se puede hablar en Nicaragua ni siquiera el hermano de Daniel Ortega, y mucho menos decir cosas relacionadas con la sucesión como monárquica. Las limitaciones, la pérdida de derecho y libertades no está confinada únicamente para el pueblo nicaragüense, sino también para personalidades cercanas al régimen como Humberto Ortega, es un mensaje para todo el mundo porque nadie está exento de la represión, no hay excepciones de la pérdida completa de las libertades", dijo a 100% Noticias Pedro Joaquín.

Chamorro opinó sobre la negativa de Daniel Ortega de entablar un diálogo con Estados Unidos. "En la política solo los ríos no se regresan, ha quedado ampliamente demostrada que muchas de las cosas que dijeron que iban hacer al final tuvieron que hacerlas, en política nunca hay que decir nunca", indicó.

Sobre la fuerza de la oposición, radicada en el exilio, Pedro Joaquín Chamorro escribió al respecto en los dos últimos párrafos del epílogo de su libro "Destinos Heredados" que reza: "Desde el punto de vista político, la cárcel amalgamó a la oposición porque constituyó un punto del encuentro. Aunque aún es temprano para ver los frutos, pero ya vendrán".

"La cárcel limó aspereza política tremendamente entre nosotros los nicaragüenses y ha quedado demostrado ante el mundo, que la pareja dictatorial no tiene ideología, sólo un disfraz de izquierda, tras el que esconde su afán de control totalitario, para perpetuarse en el poder y heredarlo a cualquier costa", concluyó.