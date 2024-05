Diputado panameño desea “buen viaje a Nicaragua” tras burlas de Martinelli

Martinelli, quien se encuentra asilado desde marzo pasado en la embajada nicaragüense, admitió que se siente realizado no solo por hacer ejercicio regularmente y perder peso, sino también por encontrar paz mental en ese lugar

Mayo 28, 2024 05:47 PM

El diputado independiente Juan Diego Vásquez no se dejó intimidar por las burlas del exmandatario Ricardo Martinelli, quien, desde su asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá, lo acusó en forma sarcástica de pertenecer a un “régimen de terror” y amenazó con revocarle el mandato. Con firmeza, Vásquez respondió a las acusaciones y defendió su posición.

“Me preocupa el régimen de terror que existe entre el diverso grupo de diputados independientes que no son afines al ‘aspirante a dictador’”, escribió Martinelli en su cuenta de Twitter (ahora X), adjuntando una foto suya recostado en una hamaca. “A estos diputados los amenazan con buscar firmas para revocarles el mandato si no acatan sus propuestas irracionales”, añadió.

Ante esto, Vásquez replicó: “En su desesperación por mantenerse relevante, mientras se esconde cobardemente en una embajada, le toca mentir e inventar locuras. Espero que se recupere de sus delirios. Buen viaje a Nicaragua”.

El diputado también defendió su integridad al afirmar que vive con sus padres y que no tiene problema en admitirlo. “Prefiero eso a haberme involucrado en la política para robar, como lo hicieron otros”, agregó.

En una de sus recientes publicaciones, Martinelli, quien se encuentra asilado desde marzo pasado en la embajada nicaragüense, admitió que se siente realizado no solo por hacer ejercicio regularmente y perder peso, sino también por encontrar paz mental en ese lugar.

“He tomado un obligado ‘sabático’, y contrario a sentirme mal, estoy muy feliz y realizado. No solo por mis rutinas de ejercicios o por haber perdido peso, sino también por la paz mental que necesitaba en mi agitada vida”, escribió.

“No sé si agradecer a mis perseguidores políticos que, a base de violaciones al debido proceso y ataques mediáticos, me han convertido en un ser humano mejor, más realizado y más fuerte. Desde una hamaca nicaragüense y con un viejo iPhone, he logrado influir en la política del país, poniendo fin a los ‘carcamanes prehistóricos’ de la política local y abriendo paso a otros que, sin duda, cambiarán Panamá. Gracias a mis adorados detractores, sin ustedes esto no sería posible”, concluyó Martinelli.