Rafael Solís propone la "vía armada" para sacar a la dictadura de Nicaragua

Mayo 30, 2024 01:19 PM

Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, analizó en 100% Noticias la cerrazón del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a ningún diálogo con Estados Unidos y la declaración de traidor a la patria de Humberto Ortega, fundador y ex jefe del Ejército de Nicaragua. En su opinión, solo queda "la vía armada" para sacar a Ortega del poder.

Solís afirma que la vía principal de alguna negociación, que pudo abrirse, a través de Humberto Ortega, ya no es una opción viable.

“Ya solo deja la otra vía, es la que a nadie le gusta por los costos que tiene, pero que en el fondo existe...“La vía armada es la única que queda. Nadie la quiere, pero Daniel está empujando hacia esa vía porque no hay ninguna otra opción. No habrá negociación, Rosario Murillo será la sucesora, y el poder no va a querer cuestionarlo. El ejército la respaldará a ella. ¿Y qué vía nos está dejando?”, justificó Solís entrevistado por Lucía Pineda Ubau en 100% Entrevistas de 100% Noticias.

Según el ex padrino de bodas de Ortega y Murillo, la vía armada es la que siempre se ha usado en la historia de Nicaragua, desde la independencia, a excepción del año 1990 con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro que ganó una elección con votos, pero en medio de una guerra entre los nicaragüenses.

En ese momento, los sandinistas fueron obligados a negociar “porque estaban con 50,000 contras encima, con una economía por los suelos y porque llegaron los rusos a retirarles el apoyo”, sostuvo Solís, quien fue testigo de esos eventos.

Cuando 100%Noticias le preguntó si estaba dispuesto a liderar esa vía armada, Solís respondió que lo haría nuevamente, a pesar de sus dolencias y problemas de salud.

“Claro que me voy a unir. A mis 70 años, con tres operaciones en la columna, no estoy hablando de tonterías. Fui guerrillero y estuve 11 meses clandestino, peleando después”, afirmó.

Solís también señaló que existen otras opciones, pero que según él sería más lento el proceso como la vía judicial para demandar internacionalmente a Ortega y que recientemente fue presentada por el excanciller Norman Caldera, sin embargo, Solís considera que se tomaría de cinco a quince años.

“Esa es una vía que va a tomar mucho tiempo, muchos meses conseguir el país (para presentar demanda) o conseguir el tribunal. Está bien que se use, pero es una vía que va a dilatar incluso un juicio de esa naturaleza cinco, diez, quince años y en Argentina ya llevan dos años y apenas están abriendo a prueba el juicio, y eso que son tribunales nacionales de Argentina. Mi vía, sería buscar un tribunal internacional, pues como La Haya o el tribunal de Roma. De la Corte Penal Internacional, pero es una vía que hay que tenerla”, consideró.

Está convencido, que la vía armada sería la más rápida y dice que para esta acción “hay que ir preparando las condiciones” para coordinarla tanto interna como externamente y esta organización incluye "facilitar las armas para que la población pueda defenderse", aunque admite que la mayoría de los jóvenes y la mayoría de nicaragüenses no optan por esa vía.

“Es una vía que implica una combinación de los jóvenes que le corresponde ver si la asumen".

Solís dejó claro que está en contra de una intervención extranjera en Nicaragua, porque dice que la defensa le corresponde a los nicaragüenses dentro de su territorio, pero está anuente a recibir armas de “países amigos”.

“Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pues, porque nunca he estado de acuerdo y aunque sea para derrotarlos a ellos tampoco iría, pues es un problema que los nicaragüenses tenemos que solucionar nosotros. Otra cosa, es que recibamos armamento, de otros países amigos”, afirmó.

“La vía armada es la única que queda, pues si no vamos cinco años de Rosario y cinco años de Laureano seguro, pues 10 años más de dictadura es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos cerraron las puertas a cualquier tipo de negociación. Ahora hay que hacerlo lo menos doloroso posible”, indicó Solís, quien ha decidido dar más entrevistas tras la millonaria confiscación a su familia en Nicaragua.

Solís, abandonó el cargo y envió a la Asamblea Nacional una carta de renuncia en enero del año 2019.

Solís desde su exilio aseguró que "está arrepentido" por haber aprobado en la Corte Suprema de Justicia, la reelección indefinida con la que Ortega se consolidó en el poder, pese a que la constitución en 2011, impedía la reelección y Ortega no podía correr.