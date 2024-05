Daniel Ortega traspasa a Murillo poder y control del Ejército en Nicaragua, dice Roberto Samcam

Equipo de Periodistas

Mayo 30, 2024 05:05 PM

El Mayor retirado Roberto Samcam aseguró que Daniel Ortega traspasó el control del Ejército de Nicaragua a Rosario Murillo. Al menos, eso es lo que observó en el acto de esta semana en el que Ortega declaró traidor a su hermano Humberto Ortega frente a decenas de militares y policías como público.

Samcam, tildó de "servil" al jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, quien hasta le recordó a Ortega que la Medalla Camilo Ortega, estaba "bañada en oro". Esta medalla se la otorgó Humberto Ortega al delegado militar de Estados Unidos en 1992, y 32 años después Ortega anula esa condecoración y tilda de "vergüenza" y de "traidor" a su hermano.

Samcam afirma que la reciente ceremonia oficial “simbolizó el traspaso de poder del último bastión que le faltaba a Rosario: el ejército”.

Samcam indicó que el proceso de sucesión dinástica comenzó el año pasado y fue un "error" del General Humberto Ortega, en no avizorarlo y expresar en la entrevista con Infobae, que la sucesión dinástica no es posible porque no hay nadie en el FSLN y en la familia, que pueda suceder a Daniel Ortega en caso de muerte o desaparición física.

“Lo que hizo (Daniel Ortega), sentó a todos, les leyó la cartilla para que no quedara ninguna duda, lampaceó la plaza con los desechos de su hermano porque lo pulverizó”, dijo tras criticar que 32 años después, Daniel Ortega reclamara a Humberto la entrega de una medalla a un jefe militar de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Samcam cuestiona que mientras Ortega critica al imperialismo, el 60% de las exportaciones se van de Nicaragua a Estados Unidos y plantea interrogantes en torno a la coherencia de las políticas y acciones.

Mensaje al Ejército: Rosario es la que manda

Según el análisis de Samcam, Daniel Ortega cedió primero a la policía, luego al Poder Judicial y, finalmente, al Ejército. Estas tres instituciones estaban bajo su control, pero comenzó liberando primero a la policía.

En este sentido, explica que Rosario Murillo comenzó a implementar cambios, incluyendo la promoción de mujeres a cargos de oficiales en las delegaciones. Estas mujeres serían las que eventualmente relevarían el poder en la policía.

El proceso fue similar en el sistema judicial, que anteriormente era propiedad exclusiva de Daniel Ortega. Sin embargo, él lo entregó a Rosario Murillo, y también comenzó a destituir a magistrados, a mujeres como Ileana Pérez, Alba Luz Ramos (Presidenta de la Corte) y Yadira Centeno fueron las primeras en ser despojadas de sus cargos.

Según Samcam, el ejército era la última institución que quedaba por entregar a Rosario Murillo, y esto se cumplió en el acto reciente, que estuvo cargado de simbolismo para dejar un mensaje claro: “Esta (Murillo) es la que manda”.

Aunque no se trata de entregar un bastón de mando, la señal es clara para los oficiales: a partir de ahora, deben cumplir con lo que se les ordene, y no hay lugar para objeciones.

Samcam señala que Daniel Ortega envió un mensaje claro a través de su hermano, porque siendo exjefe del Ejército y miembro de la dirección nacional, y lo más importante siendo su propio hermano puede hacer esto, entonces cualquiera que se oponga podría enfrentar consecuencias graves.

La amenaza es clara: “Con ustedes cualquiera va directo al Chipote, no van a tener casa por cárcel”, indicó.