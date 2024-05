Opositores rechazan "vía armada" para salir de dictadura en Nicaragua, propuesta por Rafael Solís

Equipo de Periodistas

Mayo 31, 2024 01:06 PM

La propuesta de recurrir a la fuerza armada como solución a la crisis en Nicaragua y salir de la dictadura, planteada por el exmagistrado Rafael Solís en una entrevista con 100% Noticias, provocó un fuerte rechazo por parte de líderes opositores que apuestan por métodos pacíficos para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Luis Blandón, presidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), reitera su firme oposición al uso de la violencia como salida a la crisis. Enfatiza que el pueblo nicaragüense ya optó por la vía cívica y pacífica en 2018, y que la ruta hacia la democracia sigue siendo la de debilitar al régimen a través de la organización interna y la presión internacional.

Blandón sostiene que la estrategia debe centrarse en "desgastar a la dictadura Ortega-Murillo", lo que implica fortalecer la organización opositora, tanto dentro como fuera del país, y aumentar la presión internacional sobre el régimen. Destaca la importancia de debilitar las estructuras de poder, incluyendo a las élites del ejército y la policía.

La activista Haydee Castillo coincide con Blandón en el rechazo a la vía armada. Explica que el Espacio de Diálogo para la Confluencia entre Actores Nicaragüenses ha presentado diversas propuestas, excepto la lucha armada, para lograr la transición democrática.

Castillo menciona la presentación de un proyecto político para la democratización y una ruta hacia la unidad, así como la apertura de un juicio contra el régimen en la Corte Interamericana de Justicia. También propone el aislamiento político y democrático del régimen a través de conversaciones con diversos países, la suspensión de tratados comerciales como el TLC con Estados Unidos y el acuerdo con la Unión Europea, y el fomento de la "implosión" del régimen.

“Nada de esto puede ser posible si no conformamos un frente amplio de la oposición para transitar a la democracia y para mí es lo que ha faltado, dar este paso, empujar, dejar a un lado las descalificaciones, la polarización, los egos presidencialistas para poder conformar este gran bloque y esto lo quiero juntar con la resistencia interna o explosión”, añadió que esta es la única forma para que la comunidad internacional vea con seriedad a la oposición nicaragüense.

Más voces en rechazo

Yubrank Suazo, exreo político, critica enérgicamente la promoción de la lucha armada desde la comodidad del exilio. Para él, la verdadera valentía reside en actuar dentro del país, enfrentando directamente la represión del régimen. Su mensaje es claro: "aquellos que incitan a la violencia desde la distancia no demuestran un compromiso real con la causa".

Cuando tengan las armas y se encuentren dentro de Nicaragua, ese día hablamos de lucha armada.

Detrás de cámara y desde un exilio todos son “valientes”.



La juventud nicaragüense no llenará con sus nombres las avenidas, calles y monumentos de caídos. https://t.co/0Tt833EgXW — Yubrank Suazo H. (@SuazoYubrank) May 31, 2024

Juan Sebastián Chamorro, opositor al régimen, identifica contradicciones en las declaraciones de Rafael Solís.

"Solís, por un lado, aboga por la lucha armada como única solución, pero al mismo tiempo reconoce la existencia de la jurisdicción universal, lo cual contradice el uso de la fuerza".

Chamorro también cuestiona la afirmación de Solís sobre la rapidez de la vía armada, pues la historia ha demostrado que la resistencia pacífica suele ser más efectiva.

“Ortega estaría encantado que se de una opción militar porque tiene las armas y acoplaría con tantos argumentos, si siendo pacíficos ha disparado contra manifestantes, que más podrá hacer con personas armadas. Nosotros somos un organismo cívico y pacífico que creemos en la no violencia porque la violencia genera más violencia”, enfatizó.

Medardo Mairena, líder campesino, coincide con Chamorro en que la violencia solo genera más violencia y beneficia al régimen de Ortega, quien tiene la ventaja en este tipo de escenario. Enfatiza que la lucha por la democracia debe basarse en métodos pacíficos y cívicos, donde la participación ciudadana y el diálogo sean las herramientas principales.

#Nicaragua

La violencia por parte de los oprimidos contra las dictaduras desencadenan más violencia estatal y mayor represión, dejando a la población más indefensa que antes. Escojer métodos violentos lleva a la dictadura a su propio terreno donde tiene la superioridad. Los… pic.twitter.com/1kx3CkVYaE — Medardo Mairena Sequeira (@MedardoMairena) May 31, 2024

“Escoger métodos violentos lleva a la dictadura a su propio terreno donde tiene la superioridad”, escribió.

Félix Maradiaga profundiza en este análisis, señalando que la violencia es intrínsecamente destructiva y no puede crear las bases para una democracia sólida. Una verdadera democracia, según Maradiaga, se construye con la participación de todos los sectores sociales, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones.

“Una verdadera democracia no se construye con balas, sino con una nueva cultura política enfocada en el fortalecimiento de instituciones que representen y protejan a todos los ciudadanos. La paz y la justicia duraderas solo pueden surgir de procesos pacíficos y participativos, donde se respeten los derechos humanos y se fomente la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones”, sentenció.

Lo que dijo Solís en 100% Noticias

El ex magistrado Rafael Solís, al reaccionar a la declaración de "traidor a la patria" que le impuso Daniel Ortega a su hermano Humberto Ortega, dijo que solo queda la "vía armada", pues considera que Humberto era el único que podía lograr que Ortega se abriera a un diálogo con Estados Unidos. Pero ya esta puerta se cerró y el general en retiro está en casa por cárcel.

Ya solo deja la otra vía, es la que a nadie le gusta por los costos que tiene, pero que en el fondo existe...“La vía armada es la única que queda. Nadie la quiere, pero Daniel está empujando hacia esa vía porque no hay ninguna otra opción. No habrá negociación, Rosario Murillo será la sucesora, y el poder no va a querer cuestionarlo. El ejército la respaldará a ella. ¿Y qué vía nos está dejando?”, justificó Solís entrevistado por Lucía Pineda Ubau en 100% Entrevistas de 100% Noticias.

#Nicaragua Rafael Solís en entrevista con 100% Noticias defendió su idea de optar por la "vía armada" para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque está claro que la mayoría de sectores de oposición rechazan esa opción https://t.co/AhTznx477Z — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 31, 2024

Cuando 100%Noticias le preguntó si estaba dispuesto a liderar esa vía armada, Solís respondió que lo haría nuevamente, a pesar de sus dolencias y problemas de salud.

“Claro que me voy a unir. A mis 70 años, con tres operaciones en la columna, no estoy hablando de tonterías. Fui guerrillero y estuve 11 meses clandestino, peleando después”, afirmó.