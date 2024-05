Policía en Nicaragua asedia y rodea casa de la madre e hijo mayor de Rafael Solís

"Es la revancha que toman en contra de todos cuando salimos a dar declaraciones. Está rodeada la casa de mi mamá y de mi hijo, pero no los han capturado, no se los han llevo presos", aseguró Solís a 100% Noticias

Equipo de Periodistas

Mayo 31, 2024 01:44 PM

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el exilio, Rafael Solís, confirmó a 100% Noticias que la policía en Nicaragua, rodea la casa de su hijo mayor Rafael Solís Castillo y la que alquila su madre, Rafaela Cerda.

"Es la revancha que toman en contra de todos cuando salimos a dar declaraciones. Está rodeada la casa de mi mamá y de mi hijo, pero no los han capturado, no se los han llevo presos", aseguró Solís a 100% Noticias.

Indicó que son "varias patrullas" policiales que están apostadas en las afueras de ambas viviendas. Solís dijo que su hijo mayor es "apolítico", él nunca se ha metido en nada. Según Solís no cree que se lleven presa a su madre de 93 años de edad.

"Mi mamá es una mujer muy fuerte, muy valiente, está claro un poco nerviosa, pero muy valiente. Como me dice por mi todo tranquilo. Vos tenés tus posiciones, vos sabes yo te respaldo en tus posiciones, pero no te preocupes", manifestó Solís de lo que su madre le expresó.

El asedio policial se da tras las declaraciones que Solís brindó a 100% Noticias, en la que proponía la "vía armada" para salir rápido de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de lo contrario Murillo sucederá a Ortega y luego vendrá Laureano Ortega a gobernar Nicaragua, sin que nadie les ponga freno.

Solís sostiene que además de la vía armadas hay otras soluciones, pero sin duda que esta es la que "más llama la atención".

"Pero mencioné los juicios internacionales que promueve Norman Caldera, sanciones del TLC, lo del juicio en Argentina", recordó Solís entre otras opciones que también mencionó en la entrevista con 100% Noticias.

Aseguró que en medio de la lluvia de críticas a su opinión, también "hay un montón de gente que me ha llamado a titulo personal y dicen que esa es la salida".

"Ellos, (la dictadura), están cerrados y no van a irse a una negociación, no hay apertura" reiteró Solís en cuanto a lo que analiza de la dictadura de Ortega y Murillo que cerraron la puerta a una negociación que sugería Humberto Ortega, ex jefe del Ejército en Nicaragua.