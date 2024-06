Bautizan a hijo de Camila Ortega Murillo, lo comunican en nota oficial a funcionarios del régimen

Equipo de Periodistas

Junio 02, 2024 04:48 PM

Medios oficialistas exhibieron fotografías del bautizo de Camilo Noé Daniel Salas Ortega, hijo de Camila Ortega Murillo y su esposo Noé Salas Cisneros, en una semana en la que se habló de la "dinastía de los Ortega" y la "sucesión" en marcha y que el poder siempre quede en familia, ante la ausencia de Daniel Ortega.

El bautizo se realizó en la iglesia San Judas Tadeo y fue celebrado por el Padre Julio Arana y el sacerdote Rafael Ríos de Jinotega, "quien honró el sagrado sacramento" dice el post de Viva Nicaragua Canal 13, cuya propietaria es Camila Ortega y sus hermanos Maurice y Luciana.

Tras el bautizo los hijos de Daniel Ortega, junto a sus esposas y unos 26 nietos se tomaron la fotografía familiar.

Padre Julio Arana fuen quien celebró el bautizo del hijo de Camila Ortega Murillo.

En una nota oficial firmada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, saludaron el bautizo de su nieto. La nota fue enviada a sus funcionarios, como anunciándoles y presentándoles al nuevo miembro de la familia que fue bautizado.

"Con alegría y agradecimiento a Dios, celebramos el bautizo de Camilo Noé Daniel, hoy domingo 2 de junio", dice la nota de Ortega y Murillo.

La comunicación fue enviada a: "Medios Sandinistas, magistrados sandinistas, Bancada sandinista, Alcaldes (as) y Vicealcaldes (as), Secretarios Políticos Departamentales, Juventud Sandinista, Embajadores de Nicaragua ante otros Pueblos y Gobiernos, Gabinete de Gobierno y Gabinete Ampliado, Coordinadores Departamentales de Organización, Secretarios Políticos Municipales, Consejo Supremo Electoral, Jefatura y Consejo de la Policía Nacional, Consejo Nacional de Universidades". Mientras la descendencia de Ortega y Murillo celebran, el régimen mantiene bajo casa por cárcel a Humberto Ortega, ex jefe del Ejército en Nicaragua. Humberto Ortega fue declarado "traidor a la patria", esta semana, por su hermano Daniel Ortega en un acto público en el cual anuló la entrega de la Medalla Camilo Ortega en oro, que el General entregó al teniente coronel Dennis F. Quinn, jefe de la Agregaduría Militar del Gobierno de los Estados Unidos, delegado militar estadounidense en 1992, en Managua.

Un acto que Ortega repitió, al entregar, condecoraciones en 2017, 2018 y 2019 a delegados militares de Estados Unidos en Nicaragua. Pero que en el 2019, fue el propio Daniel Ortega quien le impuso una medalla al Teniente Coronel William Hogan, Representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América.