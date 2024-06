Daniel Ortega empuja migración hacia EEUU porque quiere negociar, dice Dora María Téllez

Téllez señaló que los vuelos desde Kazajistán-Libia-Nicaragua, monitoreados y detectados por 100% Noticias, no son viajes baratos

Equipo de Periodistas

Junio 06, 2024 10:45 AM

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez asegura que el régimen de Daniel Ortega empuja el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos porque busca negociar con la administración de Joe Biden.

En el programa La Mesa Redonda del periodista Sergio Marin, Téllez señala que Ortega quiere que EEUU “le suelte algo” para dejar de traficar con migrantes.

“Cuando vos ves a Daniel Ortega en tráfico de migrantes a la luz del día es porque quiere negociar con los Estados Unidos, él hace tráfico de migrantes para hincar a la administración y decirles negociemos hombre, vos querés que no entren inmigrantes. Bueno, pues yo te los voy a dejar de meter a los migrantes, pero soltame algo, eso es lo que él quiere negociar”, expresó Téllez.

Señala que los vuelos desde Kazajistán-Libia-Nicaragua, monitoreados y detectados por 100% Noticias, no son viajes baratos.

“Él está en tráfico de migrantes solamente por dinero porque además le está cayendo cienes de millones de dólares, esos viajes de Kazajistán-Trípoli y de Trípoli a Managua que duran 40 horas, esos vuelos no son baratos. Si solo de Cuba a Nicaragua están cobrando de $3000 a 4000 dólares. Ahora imagínate cuánto le están cobrando a esos clientes que vienen desde Kazajistán”.

Reitera que Ortega-Murillo hacen tráfico solo por dinero. “Algunos clientes vienen de Kazajistán otros vienen de Afganistán se cruzan y salen de casas están van a Trípoli de Trípoli a Nicaragua y de Nicaragua quieren salir para los Estados Unidos pero todo eso los Ortega Murillo lo hacen por dinero indudablemente porque gratis no es”.

Agrega que: “No es una obra de beneficio, no son benefactores, no es que digamos que filantrópicos que son Ortega Murillo, no, están agarrando reales, pero además en el fondo lo que quieren es negociar con los Estados Unidos”.

Sostiene que Ortega quiere llegar a una negociación con Estados Unidos porque los tiempos vienen malos.

“Ortega sabe que vienen peores tiempos y que en esos peores tiempos ellos no van a estar en mejor condición. Entonces claro tienen esa carta negociadora para decirle a cualquier administración que te deje de empujar migrante”.

Esta semana, Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, aseguró que la administración de Joe Biden, está preocupada por el "ambiente permisivo" del régimen en Nicaragua con los migrantes.

"Sí tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo para los migrantes que están creando el régimen y básicamente lo que está haciendo para ganar plata con los migrantes", expresó Jacobstein.

Confirmó que "sí hemos visto casos en algunas de los aerolíneas y bueno, vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen como dije el 15 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional y el departamento de Estado, emitieron una alerta dirigida a líneas comerciales advirtiéndoles que evitarán fácil entrar a la migración irregular a través de Nicaragua pero también el mismo día hicimos algunas nuevas sanciones en sectores que están ganando plata en la administración del régimen Ortega. Así que vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen, como a los chárter", aseguró Jacbonstein.

Aseguró que trabajan mucho para la aplicación de la ley y lo hacen con países claves para detectar la existencia de los "contrabandistas de migrantes que trabajan con agencias de viajes y aerolíneas chárter para traer migrantes al hemisferio occidental principalmente a través de Nicaragua".