Dictadura de Nicaragua se ausentará del SICA, envía “ultimátum” para que escojan al secretario general

“El Gobierno de la República de Nicaragua transmite a los países miembros que no ejercerá la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana y no participará en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad, con el correspondiente nombramiento del Secretario General del SICA”, se lee en la misiva firmada por el canciller Moncada

Equipo de Periodistas

Junio 12, 2024 08:19 PM

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio del canciller Denis Moncada, amenazó a los estados miembros, de paralizar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), hasta que nombren un Secretario General, tras la renuncia el año pasado de Warner Vargas.

Ortega y Murillo, a través de Denis Moncada, amenazaron a través de una carta a los países miembros, con no ejercer la Presidencia Pro Tempore y no participar de las reuniones o actividades de ese organismo regional hasta el nombramiento.

El mismo Denis Moncada fue el encargado de enviar la carta de “renuncia” de Warner Vargas a la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, cuando ese país ostentó la Presidencia Pro-Témpore del organismo centroamericano. El puesto quedó vacante desde noviembre de 2023.

Vargas era respetado entre los gobiernos de la región, por lo que su renuncia despertó suspicacias de que realmente fue obligado a dejar el cargo.

“El Gobierno de la República de Nicaragua transmite a los países miembros que no ejercerá la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana y no participará en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad, con el correspondiente nombramiento del Secretario General del SICA”, se lee en la misiva firmada por el canciller Moncada.

“El pasado 16 de noviembre de 2023 fue enviada la ternas de candidatos para la elección y nombramiento del nuevo Secretario General que daría continuidad al periodo que corresponde a Nicaragua ejercer la Secretaría General del SICA, con el objetivo de completar este proceso de nombramiento”, detalla la carta.

El régimen indica que remitió el 6 de noviembre de 2023 y el 6 de febrero de 2024, las comunicaciones a las presidencias protempore correspondientes, solicitando convocar a las reuniones de cancilleres y de presidentes del SICA, pero el nombramiento no llega.

“Este organismo está acéfalo y en estado de ilegalidad. El gobierno y la República de Nicaragua transmiten a los países miembros que no ejercerá la presidencia protempore del Sistema de Integración Centroamericana y no participará en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad”, se lee en la carta.

La dictadura ya presentó ternas de candidatos para que uno de ellos ocupe la vacante que dejó Vargas.

Entre las ternas presentadas por el régimen figura: Valdrack Jaentschke Whitaker, Ministro Asesor para Políticas y Asuntos Internacionales; Violeta Irías Nelson, Delegada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Bilwi; y a la diputada Iris Marina Montenegro Blandón, para que representen al país durante el periodo que le corresponde la Secretaría General del organismo regional.