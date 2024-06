Dora María Téllez : “Ortega está incapacitado de resolver problemas que aquejan a los nicaragüenses”

La expresa política Dora María Téllez, cree que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, evidencia que el régimen sandinista se equivoca, estableciendo relaciones con ese país. Además le dice a Laureano Ortega que el rublo no es la “moneda poderosa”

Equipo de Periodistas

Junio 15, 2024 03:00 PM

Dora María Téllez, excomandante guerrillera nicaragüense, dijo en su editorial semanal que mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo se entrometen en pugnas internacionales que no les dejan ningún beneficio, en el interior del país hay “epidemias” por resolver, entre ellas el dengue y la malaria.

“El régimen no puede manejar ni las cosas básicas, en Nicaragua hay un incremento enorme de la malaria en todo el país y esto no se veía desde hace muchos años. Están incapacitados en ese problema de resolver la malaria. Lo mismo con el dengue, hay una epidemia y los datos están ocultos”, criticó la exguerrillera.

“Mientras que en toda América Latina se reconoce la gravedad del incremento de personas enfermas con dengue, en Nicaragua se ocultan los datos porque no quieren que nadie se entere. Pero lo sabe el que se enferma de dengue y su familia y sus amistades. Al gobierno le encanta engañarse. No puede enfrentar la epidemia de dengue, no quiere, recomendarle a la población en una campaña activa que se tomen las medidas de prevención adecuadas”, señaló, quien también fue ministra de salud en Nicaragua durante la década de los 80.

Para la analista, la malaria y el dengue no son las únicas epidemias no controladas por el régimen, sino la de los femicidios y los imparables y mortales accidentes de tránsito, estos últimos se han convertido en una de las primeras causas de muerte de los nicaragüenses, superando enfermedades comunes.

“Qué se puede esperar de un régimen que es incapaz de frenar la epidemia de accidentes automovilísticos, porque tiene la mayor parte de la policía comprometida en labores de represión, asediando, persiguiendo, amenazando y un mínimo de oficiales controlando el tráfico. Todos los días hay una enorme cantidad de accidentes de tráfico en Nicaragua, centenares de muertos mensualmente”, dijo Téllez.

La ineficacia de la dictadura de Daniel Ortega, según Dora María Téllez, queda expuesta en los otorgamientos del régimen de convivencia familiar a criminales, algunos de ellos salieron de cárceles y asesinaron mujeres.

“Ahí está la señora que acaban de asesinar en Colonia Los Robles, era un trabajador que acaba de salir de la cárcel y pues llegó directo a tratar de robarle y lo encontraron robando y la asesinó”, dijo Téllez, en referencia al crimen cometido contra Paulina Gallegos Gómez, de 58 años, asesinada por su mecánico, Julián Alfredo Berríos Domínguez.

“Esas son las consecuencias de sacar a miles de personas de las cárceles sin revisar siquiera los expedientes, todo para sacar una foto de los Ortega Murillo, favoreciendo a unos presos. Pues sí sacaran a presos con causas menores no habría problemas, pero sacan criminales a las calles, criminales que sienten que la próxima vez que caigan los van a volver a sacar, pues asesinan mujeres, esas cifras, también las están ocultando”, dijo Téllez.

Dora María opinó que el régimen orteguista está incapacitado en crear relaciones que favorezcan a Nicaragua, y muestra incapacidad para resolver los problemas internos “Como el costo de la vida que sube, las pensiones estancadas, los salarios estancados, las enfermedades prosperando y en victoria, y pues los accidentes de tránsito y lo asesinatos de mujeres también”, sostuvo.

Según Dora María Téllez, la próxima no será mejor para Ortega y Murillo “esta última semana se reúne la Organización de Estados Americanos en Paraguay y tiene como punto de agenda Nicaragua, solamente hay dos países a los cuales tratan como punto de agenda especial: Haití y Nicaragua, ambos con una crisis tremenda”, apuntó la analista.

Téllez cada semana recuerda las y los presos políticos “recuerden, hay más de 20 mujeres que están guardando prisión, algunas en condición de aislamiento y tortura. Nuestro trabajo es alzar nuestra voz, para sacarlas a ellas de la cárcel, y a los otros 120 presos políticos”, dijo Dora María, quien tiene una campaña sostenida, exigiendo la liberación de quienes guardan prisión injustamente.

Relaciones sin beneficios

Respecto a las recientes sanciones dictadas por Estados Unidos contra Rusia, Téllez aclaran que no hay ningún beneficio de los lazos estrechados por el régimen sandinista con los rusos.

“No le ha ido bien a los rusos con los Estados Unidos, tocan la economía rusa, ya la Bolsa de Valores en Rusia cierra las operaciones en euro y en dólares, se queda solo con operaciones en rublos y, por otro lado, sanciona empresas chinas que están suministrando recursos para la fábrica de armamento y municiones que tiene Rusia”, destacó Téllez.

La expresa política, cree que las decisiones equivocadas del régimen al elegir sus aliados, le cobrará factura “la decisión de los Ortega Murillo es si se quedan atrapados o no en ese conflicto y además ahora, para qué sirve todo esto que ha anunciado Laureano Ortega, de conectarse con el rublo como moneda poderosa? ¿Van a vender en rublos? ¿Van a comprar en rublos? ¿para qué les va a servir el rublo?. No sirve para nada en ninguna parte del mundo”, advirtió la analista política.

Dora María recordó que las relaciones comerciales en Nicaragua son principalmente con Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica -¿Será que Costa Rica va a aceptar rublo o tal vez comprarle a los chinos en rublo?-, se preguntó en tono jocoso Téllez.

A lo que ella misma respondió “ahora está clarísima que esa estrategia de conexión de Nicaragua con Rusia, es una estrategia fracasada y colocan Nicaragua en el centro de esta disputa entre Rusia, Europa, Estados Unidos, que ha sido motivada por la invasión rusa a Ucrania”, dijo.