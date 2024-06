Ortega asume presidencia del SICA para incidir en la elección del secretario general, opinan opositores

Equipo de Periodistas

Luego que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua "aclaró y ratificó" su disposición de asumir la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), solo dos días después de que anunciara que se retiraba temporalmente del organismo regional, algunos opositores opinan que el régimen se retractó para tratar de incidir en la elección del secretario general del SICA.

La activista política Alexa Zamora dijo a 100%Noticias que el cambio de decisión responde a un giro en la estrategia para lograr influir en la elección de Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker como secretario general del SICA.

“De haber mantenido la postura de abstenerse en asumir la presidencia pro tempore le hubiera tocado a Costa Rica ejercerlo, lo cual hubiera sido una estrategia poco eficiente y muy poco inteligente por parte del régimen que intenta conseguir el consenso necesario para hacerse de la Secretaría General”, expresó Zamora.

Por su parte, el excarcelado político Félix Maradiaga dijo que el SICA, es uno de los pocos organismos donde el régimen sandinista todavía tiene un poco de incidencia.

“La relación del régimen con el Sistema de Integración Centroamericana es muy compleja por un lado están obteniendo importantes beneficios de la membresía regional en el SICA, en un momento en que la dictadura está completamente aislada de muchos otros organismos internacionales, sin duda el SICA es uno de los pocos organismos por no decir el único en el cual, el régimen de los Ortega aún mantiene cierto nivel de incidencia y de relevancia”, dijo Maradiaga a 100%Noticias.

Maradiaga considera que Ortega se percató que no era conveniente abandonar el organismo regional “los intentos del régimen de manipular ese organismo regional no le están dando todos los resultados que ellos quisieran (...) la dictadura pensó que presionando más obtendrían resultados, pero claramente ese no es el caso”.

Añade que “parece que se han dado cuenta de que es poco inteligente seguirse auto aislando más aunque no logren siempre imponer sus criterios, en pocas palabras la pareja dictatorial podría parecer irracional en ocasiones pero no son torpes en abandonar un espacio que sigue siendo relevante para sus propósitos”.

Tampoco descarta la posibilidad de que el régimen haya avanzado conversaciones con las cancillerías centroamericanas “sabemos que los Estados miembros del SICA han pedido que el secretario general no ejerza una función ideológico partidaria, así que yo no descartaría que el régimen haya hecho también algunas concesiones”.

Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político dijo que el diplomático Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker es un agente que ha cometido delitos en el orden internacional, por lo cual su figura genera preocupación entre los países que integran el organismo regional.

“Es un agente de apoyo a la dictadura incondicional son muy conocidas las acciones de este individuo, que es totalmente servil a la dictadura y cuando presentas a un sujeto de esta naturaleza obviamente genera preocupación de los otros países”.

Agrega que “echarse para atrás en esa decisión arbitraria de hígado que tomaron y mandan días después una carta disculpándose diciendo que se iban a hacer sujetos del protocolo.”

Sostiene que sería negativo para el SICA aceptar a Jaentschke Whitaker como secretario “queda todavía la duda, si este berrinche le generó a Ortega que le aceptaran a su candidato, eso no lo sabemos, no tenemos forma de saber si las presidencias de Centroamérica acordaron que este individuo sea el Secretario o que simplemente se trata de regresar al punto donde estaba antes de la primera misiva donde efectivamente le corresponde a Nicaragua tener la Secretaría”.

Recuerda que la oposición nicaragüense ha reiterado que es peligrosísimo que el Sistema Integración esté liderado por Valdrack Ludwing “como he mencionado ha sido un instrumento de los delitos de lesa humanidad del régimen de Nicaragua y por lo tanto es co responsable de estos delitos”.

Nicaragua aclaró su disposición de asumir la presidencia pro tempore del SICA, solo dos días después de que anunciara que se retiraba temporalmente del organismo regional por desavenencias con el resto de países por no elegir como nuevo secretario general a uno de los candidatos presentados por Managua.