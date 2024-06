Ortega y Murillo desatarán la ira de EEUU y se exponen a una acción quirúrgica tipo Noriega en Panamá

Explica que aunque Nicaragua es un país “insignificante” porque no tiene peso político, el discurso y la postura de Daniel Ortega tienden a provocar la ira del gobierno norteamericano

Equipo de Periodistas

Junio 18, 2024 10:35 AM

El expreso político y excanciller Francisco Aguirre Sacasa advierte que el “dúo dinámico” de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mantienen una postura de provocación al gobierno de Estados Unidos, lo cual los expone a una operación similar a la del dictador panameño Manuel Noriega.

En el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Aguirre Sacasa dijo que sería un gravísimo error que Estados Unidos incluya a Nicaragua como un tema de política exterior.

“Lo que está pasando en Nicaragua es un desastre político”, señala Aguirre.

Explica que aunque Nicaragua es un país “insignificante” porque no tiene peso político, el discurso y la postura de Daniel Ortega tienden a provocar la ira del gobierno norteamericano.

“Tenemos dos candidatos que están en un empate virtual, ambos han sido presidentes y entonces los temas que cada uno de ellos está queriendo utilizar para vender su candidatura al pueblo norteamericano; en su momento podrían llegar a incluir a un país como Nicaragua porque Nicaragua es insignificante tristemente, insignificante desde el punto de vista económico no es como Venezuela que le vende petróleo a los Estados Unidos sino que es un país que tiene cero peso político en el mundo”, señaló Aguirre Sacasa.

En este sentido, el excanciller nicaragüense advierte que en cualquier momento Estados Unidos puede valorar una operación a la que se realizó contra el dictador panameño Manuel Noriega.

“Manejan un discurso y una postura de provocar continuamente a la ira, no de los demócratas, no de los Republicanos, sino que de los norteamericanos en general y en cualquier momento cualquiera de esos dos partidos pueden decir, hombre aquí lo que hay que hacer es un ejemplo de Nicaragua del gobierno de Ortega-Murillo”.

Agrega que “Una situación similar a la intervención norteamericana en Panamá y República Dominicana, entonces yo creo que estar en ese juego contra los Estados Unidos está exponiéndose el dúo dinámico de la Rosario y de Daniel a que haya una decisión ya tomada ya sea por los demócratas o los republicanos de incorporar al tema Nicaragua en la política norteamericana y eso sería un gravísimo error”, señaló.

Por otro lado, el ex diplomático resaltó que los únicos que comentan sobre la dictadura en Nicaragua son los expertos latinoamericanos como el exsenador demócrata Chris Dodd, nombrado asesor presidencial especial para las Américas.

“Christopher Dodd, asesor especial de Joe Biden para América Latina, es el brazo derecho de Biden para asuntos latinoamericanos para asuntos políticos es importantísimo (...) el hecho de que esté en una posición tan importante en el Partido Demócrata ahorita significa que en cualquier momento puede llegar a tomar una decisión de aconsejar al presidente de que Nicaragua es un tema que hay que incluirlo en la política norteamericana, no ha ocurrido hasta la fecha”, advirtió Aguirre.

Aguirre Sacasa no descarta que Dodd aconseje a Biden incluir a Managua en la política exterior “es algo que podría ocurrir en cualquier momento si no tienen cuidado la Rosario Murillo y Daniel Ortega, por eso que no entiendo este acercamiento tan obvio para con Rusia, si Rusia jamás, jamás va a buscar cómo provocar a los Estados Unidos y ponerse en una situación incómoda por un país insignificante como Nicaragua”.