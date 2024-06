Nuevo Ministro de Hacienda Bruno Gallardo es un "comisario político" dice Enrique Sáenz

Equipo de Periodistas

El régimen de Daniel Ortega Saavedra puso a cargo de las arcas del país a Bruno Gallardo, un leal operador político, que carece de la preparación en temas económicos para dirigir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, aseguró el economista Enrique Sáenz.

Sáenz, aseveró a la periodista Lucía Pineda Ubau, de 100% Noticias, que Iván Acosta fue reemplazado por un comisario político "(Bruno) Gallardo no tiene ninguna formación económica, ninguna trayectoria en estudios de economía, confirmaron como ministro de economía a alguien que no es economista y si acaso pues aparece con un título de economista, será de alguna de esas universidades de garaje o regalado", dijo Sáenz.

Enrique Sáenz agregó que la profesión de Gallardo está vinculada a la docencia "él era maestro, lo digo sin demeritar la profesión de maestro, pero si apareciera como director de una escuela sería comisario político, pero al menos estaría acorde con su formación de director de la Escuela General José Santos Zelaya, bien pero como Ministro de Hacienda, lo que se está asegurando es a un comisario político", deduce Sáenz.



Para el economista Enrique Sáenz, el costo de la errónea selección de ministros, frente a carteras vitales del país, lo asume la población "han logrado mantener algunos indicadores económicos como el déficit fiscal, la reservas, la paridad cambiaria, el crecimiento económico, la inflación, etcétera, pero un comisario político, pues va hacer lo que le digan. Lo que está clarísimo es que es un comisario político y no tiene la capacidad para tomar decisiones económicas consistentes, alguien le tendrá que soplar las decisiones que va a tomar", prevé el también analista político.

Bruno Gallardo Palaviccine, reemplazó a Iván Acosta Montalván, quien se encuentra detenido en El Chipote por supuestos actos de corrupción y desde ahí lo renunciaron.

Gallardo Palaviccine fue confirmado el jueves por Daniel Ortega, según un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

Según una breve reseña publicada en el sitio web del Banco Central, Bruno Gallardo llegó al Ministerio de Hacienda en el año 2007. Fue director de Asesoría Legal, director general de Contrataciones del Estado, asesor principal de la Dirección Superior y luego viceministro.

Bruno Gallardo, ha realizado tareas diplomáticas, y su mayor cercanía a la economía, son los años que laboró como docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

Gallardo, realmente es abogado, un doctor en Ciencias Jurídicas, graduado en la UCA en 1974. La Universidad Centroamericana (UCA), hoy Casimiro Sotelo, fue confiscada por la dictadura sandinista el año pasado 2023.



En 2004 se especializó en Derecho Penal en la Universidad Jaime I de Castellón, España. En 2010 obtuvo el título de Máster en Alta Gerencia de la Administración Pública en la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), también cancelada por la dictadura.



Bruno Gallardo también fue miembro pleno del Consejo Nacional de Educación en 1990 y es autor de los libros: “Mediación Transformadora Negociación Colaborativa, un cambio de paradigma” y “Negociación y Mediación Laboral”.

Estado mafioso

Sobre la investigación en contra del ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Sáenz duda de la legitimidad de cualquier investigación emprendida por al dictadura "en Nicaragua se está instalando un Estado mafioso y no es una expresión retórica discursiva, sino que ya en los últimos tiempos, incluso en el plano académico, se ha asumido este concepto de Estado mafioso para referirse a un grupo que se apodera de la totalidad de los poderes públicos, valga la redundancia, con el propósito de amasar fortunas", dijo el analista.



En su caracterización de Nicaragua como Estado mafioso, Sáenz agrega que carecen de democracia "en una democracia sólida consagrada, la Contraloría General de la República cumple un papel en Costa Rica está en debate el tema de la Contraloría, en el caso de Nicaragua está establecida con unos personajes allí que no solo provienen de el Frente Sandinista (partido de gobierno), sino que también de partidos cómplices de Ortega. Jamás se ha conocido que la Contraloría haga una denuncia o haya publicado una investigación sobre anomalías en los poderes del Estado o en los ministerios, quizás en una pequeña alcaldía", indicó Sáenz.

Para Sáenz, el Ministro de Hacienda es uno de los funcionarios que estaba o ha estado directamente vinculado a los grandes negocios fraudulentos de la dictadura.

"Iván Acosta ha sido partícipe y gestor de los negocios, por eso cuando escuché o leí la versión de que estaba vendiendo como chatarra algunos bienes del Estado, esos son centavos frente a los grandes negocios en los que ha estado metido Acosta", comentó el analista.



Según Enrique Sáenz, el ex ministro de hacienda, es coautor del negocio de los precios del combustible y el negocio del congelamiento de los precios.

"Cuando se dispararon los precios del petróleo a nivel internacional, a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, entonces el régimen estableció un precio y congeló el precio del combustible para evitar que los precios internacionales repercutieron de manera devastadora en los precios internos. Pero lo que realmente pasó es que en el 2023, el Informe del Banco Central dice que el precio internacional del petróleo bajó aproximadamente 20%", explicó el economista.

"La causa que se alegó para el congelamiento ya no existe y si bajó el precio internacional, pues tendría que haber bajado el precio a nivel nacional, por lo menos en una proporción cercana al 20%, pero no, mantuvieron el congelamiento y ¿quién se quedó con esa diferencia entre el precio internacional del petróleo y el precio interno en Nicaragua?, los que están en el negocio. Y quién administra los fondos del subsidio que se entregó y de estas triquiñuelas para mantener el congelamiento del precio, el Ministro de Hacienda, entonces, aquí no estamos hablando de uno o cinco millones de dólares, sino de cien millones de dólares", declaró Sáenz.



Enrique Sáenz, agregó que ningún alto funcionarios de la dictadura puede considerarse aislado de la corrupción del sistema "podrán ser en diferentes niveles, a nivel en medio, a nivel local, etcétera, pero a nivel de los altos funcionarios o son autores, o coautores, o cómplices, o son encubridores. Ninguno de estos jerarcas puede alegar inocencia, todos están comprometidos en algún grado con la corrupción", sostuvo categórico el economista.