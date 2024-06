¿Dónde está Jaime Navarrete?, pregunta Margine Blandón, madre del preso político

Equipo de Periodistas

Junio 21, 2024 12:20 PM

¿Dónde está Jaime Navarrete?, es la pregunta que hace la madre del preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón, Margine Blandón, tras ser informada que su hijo fue sacado de su celda en el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro" conocido como “La Modelo”, en Tipitapa.

Blandón denunció en 100%Noticias que el pasado 11 de junio su hijo fue sacado de su celda, por lo cual desconoce dónde se encuentra.

“Tengo tres meses y medio que no sé de mi hijo, el 11 de junio recibió su paquetería, se la dieron bien noche la comida y familiares de otros presos me avisaron que le quitaron sus alimentos y lo movieron de celda y no saben dónde está”, denunció Blandón.

La madre pide saber el paradero de su hijo “por favor, quiero saber dónde está Jaime Enrique ¿en qué condición de salud está mi hijo? mi sufrimiento y preocupación me tienen mal de salud, ¿dónde está mi hijo?, quiero saber dónde está y en qué condición está, quiero su libertad libertad ya”, demandó.

Recordó que hace año y medio su hijo cumplió la injusta condena que el impuso la justicia sandinista “agradezco la oportunidad que me da 100% Noticias de poder levantar mi voz por mi hijo Jaime Navarrete preso político que hace año y medio cumplió la injusta condena y no le dan su libertad, quiero su libertad ya”.

Jaime Navarrete fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de cárcel, supuestamente por haber asesinado a un paramilitar, sin embargo salió de prisión bajo la polémica Ley de Amnistía, el 10 de junio de 2019.

Su libertad fue una de las más cortas porque el 24 de julio del mismo año fue nuevamente capturado para luego acusarlo y condenarlo por delitos relacionados con droga.

El pasado 28 de enero del 2023, Jaime Navarrete cumplió con la condena por el delito común que le imputó el régimen, incluso su madre pagó la multa de 3 mil dólares, pero no lo liberaron.