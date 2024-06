Rusa le dice a Rosario Murillo que el pueblo la odia y la culpa de que le quitaran a su hija

“Rosario, yo me equivoqué creyendo que tú eres una poetisa, una soñadora. Tú eres sólo una política, piensas cómo una política. Ahora, no creo en nada y no amo a nadie”, escribió Elis Gonn, culpándola por su repatriación a Rusia y la separación de su hija cuando estaba encarcelada en Nicaragua

Junio 22, 2024 11:46 AM

Tras el crimen cometido hace seis años y buscando una explicación en el amor no correspondido que sentía por Rosario Murillo, Elis Leonidovna Gonn, mujer de origen ruso, ha decidido contar su historia en primera persona.

“Para ella yo era solo un problema. Una pobrecita que era un problema. Y los problemas se tienen que resolver. Yo parecía inofensiva, entonces la mejor solución era enviarme a Rusia. Rosario, yo me equivoqué creyendo que tú eres una poetisa, una soñadora. Tu eres sólo una política, piensas cómo una política”, escribió Elis tras reconocer que llegó “a cometer un crimen por amor”.

En prisión, Gonn tuvo privilegios en comparación con otras presas, pero no pudo evitar perder a su hija. A pesar de las oportunidades para regresar a Rusia, se resistió, y las autoridades rusas finalmente le quitaron a su hija.

“Rosario, yo sé que tú amas a tus hijos, y tal vez no puedes imaginar que una madre no ame a su hija. Pero mi madre no me ama. El país te odia, Rosario, pero hay personas que te aman. A mí nadie me ama. Mi gata, tal vez. Y yo tampoco supe amar”, reconoció.

Afirma que en varias ocasiones el cónsul ruso se presentó a la cárcel para convencerla de firmar una autorización para que la niña fuera devuelta a Rusia, pero ella en todo momento se resistió.

“Cuando yo estaba en la cárcel en Nicaragua y el cónsul me pedía firmar el permiso para llevar a mi hija en Rusia, yo no sabía que si yo hubiera firmado este papel, hubiera podido recuperar a mi hija después…Yo no firmé el papel, y las autoridades rusas me quitaron a mi hija”.

En las últimas horas, Elis Gonn ha escrito varias extensas publicaciones donde detalla su historia desde que sus ideales políticos viviendo en Italia la llevaron a Nicaragua para ser una “sandinista” más, pero admite que nunca fue aceptada como tal.

En su última publicación, Gonn admite haber atacado al sacerdote Mario Guevara por amor, pero también revela su resentimiento por no ser aceptada en el cuadro sandinista, y culpa a su infancia sin amor.

“Yo era una persona que cometió un crimen por amor, mientras ahora no creo en nada y no amo a nadie”, dijo.

Llegó a pensar que en el sandinismo llenaría sus carencias afectivas, pero terminó decepcionada porque según ella hasta terminó quitándole a su hija.

“Si ustedes (régimen sandinista) me hubieran pedido, yo hubiera dicho a los periodistas cualquier cosa. Hubiera mentido diciendo que el pobre padre me estupró. Hubiera dicho cualquier cosa si sólo ustedes me hubieran dicho ALGO. Ustedes no me dijeron nada, y entonces yo digo la verdad”, concluyó.