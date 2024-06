Téllez critica plantación de árboles de lata en Nicaragua como supuesta "solución" al calor y despale

Equipo de Periodistas

Junio 22, 2024 01:36 PM

Dora María Téllez, la excomandante guerrillera sandinista desterrada en Estados Unidos, criticó la reciente propuesta de Rosario Murillo de plantar más árboles de lata en Nicaragua como “solución” al calor y la deforestación por el cambio climático.

Téllez, quien resistió 606 días en confinamiento solitario bajo la dictadura de Daniel Ortega, ha sido una voz crítica del régimen y sus políticas. La idea de árboles de lata, en lugar de abordar los problemas ambientales, parece más bien una medida superficial que fue “anunciada con bombos y platillos” para la capital Managua.

Managua, una ciudad que en los últimos días ha saltado a la palestra pública por ser escenario de inundaciones con las lluvias generadas en casi todo el territorio nacional, enfrenta ahora la propuesta de reinstalar 16 “árboles de la vida”. Estas estructuras metálicas y luminosas representan uno de los símbolos del régimen sandinista y fueron derribadas por manifestantes durante las protestas contra el Ejecutivo en 2018.

“La gran solución que da el gobierno de los Ortega-Murillo a los problemas que hay actualmente, sembrar árboles de lata, ahí están anunciados con bombos y platillos la siembra de árboles de lata que cuestan centenares de miles de dólares, da sombra los árboles de lata, no dan sombra, dan calor, eso es metal que le da más calor a la gente que está alrededor”, expresó.

Téllez señala que los árboles de lata no son la solución adecuada. Aunque se anuncian con entusiasmo, su costo es elevado, no proporcionan sombra y, en realidad, emiten calor debido al metal. Además, estos esqueletos metálicos, que pesan entre 15 y 20 toneladas, no contribuyen a la vida ni al medio ambiente. Por el contrario, su instalación y mantenimiento requieren miles de dólares.

“Los árboles de lata dan vida, no. Los árboles de lata matan todo lo que está a su alrededor. Los árboles de lata son tan baratos de sembrar como un árbol de verdad, no. Cuestan miles de dólares instalarlos y miles de dólares mantenerlos”, cuestionó.

La excomandante también denuncia que el régimen utiliza estos árboles como una respuesta superficial a problemas graves como las inundaciones y la deforestación. En lugar de abordar las causas fundamentales, el gobierno opta por una solución costosa y poco efectiva.

“Los árboles de lata hay que encenderles unas bombillas, esa es la gran solución que da el régimen al problema grave de las inundaciones, al despale de nuestros bosques, y la ola de calor que está causando a los nicaragüenses”, denunció.

“En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo ha sido una contribución enorme al deterioro del clima, despale inmisericorde de nuestros bosques, hay tal de árboles a lo descosido porque ya sabe quien está detrás del negocio, de que salga la madera para todos lados y se corte y se venda”, afirmó. “Los expertos dicen que en pocos años nos vamos a quedar sin bosques”.

Además, Téllez recuerda que Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos, con 141 presos políticos y otros casos no registrados y hace un llamado a mantener la denuncia por su liberación.

“Recuerden que hay 141 presos políticos en Nicaragua, sin meter los pastores evangélicos que según ha denunciado los Estados Unidos andan en varias decenas y que no están registrados, todos ellos y ellas esperan que nosotros los saquemos da ahí, hagamos lo que está en nuestra parte, mantengamos la denuncia por la liberación de presos y presas política”, concluyó.