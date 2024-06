Xiomara Castro busca reducir aislamiento internacional de Daniel Ortega con cumbre presidencial del SICA opinan analistas

Equipo de Periodistas

Junio 24, 2024 09:00 AM

Analistas políticos nicaragüenses aseguran que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está haciendo el “trabajo sucio” de Daniel Ortega, quien supuestamente busca expulsar a Taiwán e incluir a Rusia como observador permanente del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, dijo que el verdadero fondo de la propuesta de la presidenta Xiomara Castro, quien promueve una cumbre presidencial centroamericana, no es la integración.

“Xiomara Castro está haciendo el trabajo sucio de Ortega y Putin para avanzar en la elección del nuevo secretario general del SICA, sabemos que no es por la integración centroamericana, ni mucho menos, el objetivo principal es expulsar a Taiwán como observador del SICA e incluir a Rusia como observador permanente en el SICA”, señaló McFields.

Añade que “la presidenta de Honduras está haciendo el trabajo de avanzada, el trabajo sucio de las dictaduras de Nicaragua y de Rusia para convocar a esta reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana”.

Recordó que el protocolo de Tegucigalpa establece como derechos fundamentales el respeto a la democracia y los derechos humanos, por lo cual, ceder la Secretaría General del SICA a Nicaragua va en contra de lo establecido en dicho protocolo.

“Las realidades políticas van a acabar imponiéndose, sobre todo esta jugada de no ser Ortega, quien tiene las manos llenas de sangre sino que lanzan a Xiomara Castro la que hace el trabajo sucio, la amigable componedora entre los presidentes de la región” apuntó.

Ortega quiere reducir aislamiento en centroamérica

De igual forma, el sociólogo y analista político, Oscar René Vargas considera que la propuesta de Xiomara Castro no es por iniciativa propia, sino una iniciativa en coordinación con Ortega.

“Castro es una aliada de Ortega porque cuando le dieron el golpe militar a su marido, Ortega lo sostuvo en Nicaragua, entonces hay una agradecimiento hacia Ortega. Lo de Xiomara Castro yo creo que no es una iniciativa propia, sino una iniciativa que está en concordancia con Ortega y que ella es la que está promoviendo este encuentro de los presidentes”.

Vargas apunta a que la iniciativa de Castro también busca reducir el aislamiento internacional de Daniel Ortega, “a pesar de su alianza con China y Rusia a nivel internacional, Ortega vive aislado. Uno de los objetivos que ha tenido Ortega de establecer relaciones diplomáticas con países africanos es buscar salir de ese aislamiento (...) Entonces yo creo que ese es su objetivo de buscar cómo salir del aislamiento”.

Según Vargas, la cumbre presidencial centroamericana que planteó Castro es para reducir el aislamiento de Ortega en Centroamérica.

“Hay que interpretar la llegada de la señora Castro a Costa Rica a convencer al presidente de Costa Rica a que llamen conjuntamente a una reunión de presidentes, pero no dicen ni cuándo ni dónde, pero estos son los escenarios, ¿Cuál es el objetivo de este escenario?. Este es mi análisis, el objetivo es buscar que el aislamiento de Ortega a nivel de la región centroamericana se reduzca”.

Agrega “¿Cómo? como Ortega será el presidente pro tempore del SICA a partir del primero de julio correspondería en principio diplomáticamente al país pro tempore le tocaría organizar la reunión de presidentes, ese es el principio, que lo logre o no lo logre es otro problema”.

En este sentido, el analista asegura que la movida política es buscar como los presidentes de Centroamérica lleguen a Nicaragua.

“Los presidentes del SICA llegan a Nicaragua para contrarrestar el aislamiento del régimen de Ortega Murillo eso es lo que ellos persiguen; esto puede suceder como no puede suceder. Ahora cada país va a estudiar los puntos y los contra de ese viaje a Nicaragua, entonces si se diera evidente para Ortega sería un triunfo, si no se diera ese caso para Ortega no pasa nada porque no él no ha tomado ninguna iniciativa”, manifestó.

Asegura que la oposición nicaragüense debe asegurarse que dicha cumbre en Managua no ocurra “tenemos que buscar evitar que se dé ¿como presionar? y hacer visible esta movida política que se está realizando para que las fuerzas políticas, para que los presidentes de Centroamérica se den cuenta que sabemos nosotros que es una movida que favorece a Ortega y que sería contraproducente porque sería decir no importa los crímenes de lesa humanidad, pero nosotros vamos ahí”.

Los presidentes centroamericanos no se reúnen desde hace 13 o 14 años. Honduras ejerce en la actualidad la presidencia pro témpore del SICA y deberá traspasarla a Nicaragua para el segundo semestre del 2024.

La Secretaría General del SICA está vacante debido a que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026 para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, Daniel Ortega propuso a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia y un operador político leal al régimen sandinista, como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.