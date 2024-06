Denuncian en OEA desaparición forzada, secuestros express y subregistro de presos políticos en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Junio 26, 2024 02:29 PM

En una conferencia de prensa, representantes de varias organizaciones que conforman la Coalición Nicaragua Lucha, demandaron a la comunidad internacional, y en particular a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que no se continúe normalizando la violencia política que se vive en Nicaragua.

“Ninguna perspectiva de seguridad, ni de integración en Las Américas, podrá considerarse exitosa si en Nicaragua se continúa normalizando, la prevalencia de un gobierno totalitario de represión generalizada, criminalización y persecución con prisión política. Los Derechos Humanos no son negociables, la lucha por la justicia para las víctimas de la represión, la demanda por la liberación inmediata de las personas presos presas políticas y la lucha por erradicar la impunidad continua”, exigió la Coalición Nicaragua Lucha (CNL) conformada por 23 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

En la conferencia de prensa participó Margine Blandón, madre del Preso Político Jaime Navarrete. Blandón denunció que no ve a su hijo desde hace año y medio, desde su último presidio político.

“¿Dónde está mi hijo quiero saber? La última vez que vi a mi hijo fue tras un vidrio, no me permiten pasarle la paquetería y he solicitado las visitas y me dicen que no hay visitas previstas”, dijo Blandón entre lágrimas.

Jaime Navarrete fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de cárcel, supuestamente por haber asesinado a un paramilitar, pero salió de prisión bajo la Ley de Amnistía, el 10 de junio de 2019. Su libertad duró poco más de un mes. El 24 de julio del mismo año fue nuevamente capturado para luego acusarlo y condenarlo por delitos relacionados con droga, aunque cumplió su condena el 28 de enero del 2023, Jaime Navarrete no fue liberado y su madre desconoce cuál es su situación de salud.

La denuncia de Blandón se hace en el marco de la 54va. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa conservando su competencia para conocer las violaciones a los DDHH. Asimismo, ante los graves hechos reportados en Nicaragua, los Estados de la región han decidido continuar con la vigilancia sobre la situación en el país”, se lee en el comunicado de la Coalición Nicaragua Lucha (CNL).



“Nuestra búsqueda de justicia por las víctimas mortales no descansará, por lo que estaremos presentes en cada espacio necesario para solicitar más compromiso en Justicia Internacional de todos los países de la región y el mundo”, demandaron.

A la comunidad internacional, la organización demandó que no debe postergar la liberación

inmediata de las 141 personas presas políticas.

“Su situación de salud y jurídica generada por las represalias políticas en su contra, ponen en riesgo sus vidas. Alertamos que esta práctica represiva en Nicaragua se profundiza a través de un subregistro con casos no denunciados públicamente”, indican.

Las organizaciones parte de la Coalición Nicaragua Lucha, denunciaron que dentro la estrategia represiva en Nicaragua, la prisión política es su recurso máximo a través del uso de la desaparición forzada, secuestros exprés, la desaparición forzada.

“Es una de las prácticas represivas más atroces de las que se está valiendo el régimen para imponer su control y su poder y esto tiene una íntima relación con el derecho al acceso a información y a garantías judiciales para la apertura de procesos judiciales y acciones de defensa de derechos”, reza el comunicado.

La situación de Jaime Navarrete fue denunciada, al igual que el presidio político de Víctor Tikay, periodista.

Tamara Morales, de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, denunció los constantes ataques de la dictadura de Daniel Ortega en contra de la prensa independiente y la libertad de expresión en Nicaragua.

“Exigimos la libertad inmediata para Víctor Tikay y justicia para Ángel Gahona y todos los periodistas que han sido víctimas de la violencia y la represión del régimen Ortega Murillo. Demandamos que cese el discurso estigmatizante contra el periodismo y medios independientes”, dijo Morales en representación de PCIN.

La Coalición Nicaragua Lucha solicitó a la comunidad internacional tomar un rol más activo frente a las graves violaciones que se están cometiendo en Nicaragua.

“Pedimos a cada país de Las Américas y del mundo activar sus jurisdicciones en la materia para la consecución de justicia. Llevaremos el clamor por justicia de cada madre, de cada familiar que perdió a un ser querido, que lucha contra la impunidad”, se lee en el comunicado.

“¡Exigimos respeto al libre ejercicio de la Libertad de Expresión! Libertad para Kevin Laguna Guevara y del artista Oscar Parrilla Blandón...la aparición con vida y en libertad del diputado indígena Brooklyn Rivera, del Prof. Freddy Quezada y del joven Carlos Bojorge. Exigimos la liberación de todas las personas presas políticas de Nicaragua, entre ellas 23 mujeres privadas de libertad por motivos políticos”, se lee en la proclama.