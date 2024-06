Kitty Monterrey: Bloque centro/derecha es una realidad, niega pleitos dentro de Monteverde

“Estamos en una coyuntura en que cada grupo se llama como quieran. Nosotros nos llamamos centro-derecha y los otros, que se etiqueten como quieran. Yo no pretendo en ningún momento decir quién es quién y cómo se van a regir, pero cada uno en una mesa de trabajo y nos ponemos de acuerdo con algunas cosas y con algunas no y la vida sigue”, dijo la ex presidenta de la agrupación política Ciudadanos por la Libertad

Junio 26, 2024 07:45 PM

Kitty Monterrey, fundadora del cancelado partido político Ciudadanos por la Libertad, y ahora integrante del grupo de Concertación Democrática de Monteverde, dijo a 100% Noticias, que la reciente creación del bloque centro-derecha, ha promovido un mayor acercamiento con otros grupos de derecha, que no integran Monteverde, así como con grupos de jóvenes. Apela a la afinidad para el acercamiento y entendimiento con otros grupos.

"Quiénes somos los más fines, los que somos del centro-derecha compartimos más los principios y valores cristianos. Creemos en la vida, creemos en las libertades individuales y era mucho más fácil decir bueno formemos este bloque, no como organización, simplemente para facilitar de que estemos juntas las personas que nos parecemos para de esa manera discutir las cosas que queremos (...) y a mí me ha sorprendido ver en diferentes plataformas y medios, como que si esto es una tragedia, pero si esto es lo más normal del mundo, o sea, si hay diferencia entre amistades, hay diferencias entre la familia, cómo no va a haber diferencias en la política. Entonces, yo no le veo, por qué se ha hecho algo tan trascendental la formación de este bloque", dijo en respuesta a algunas críticas del bloque UNAB-UNAMOS que integran Monteverde.

En la opinión de Monterrey, cada grupo político debe definirse así mismo.

“Estamos en una coyuntura en que cada grupo se llama como quieran. Nosotros nos llamamos centro-derecha y los otros, que se etiqueten como quieran. Yo no pretendo en ningún momento decir quién es quién y cómo se van a regir, pero cada uno en una mesa de trabajo y nos ponemos de acuerdo con algunas cosas y con algunas no y la vida sigue”, dijo la ex presidenta de la agrupación política Ciudadanos por la Libertad.

Añadió que varias de las facciones de Monteverde participan en la 54 Asamblea General de la OEA, que se realiza en Paraguay, como muestra de que se pueden realizar acciones en común en medio de las diferencias ideológicas.

"Yo no me referiría esto a una crisis. Es parte de lo normal que se maneja en política y en cuanto a la delegación que está, en estos momentos en la Asamblea de la OEA, no es solo Monteverde. Ahí hay un sinnúmero de organizaciones, que también están haciendo su trabajo (...) pero que si se ha superado o no la crisis no lo sé, porque por lo menos mi visión personal, de lo que debiera de ser este espacio de Monteverde, es eso un espacio donde las diferentes organizaciones, fuerzas personas, se puedan reunir a ver qué acciones podrían tener en común y cuáles no. Nosotros no estamos de acuerdo con una cantidad de acciones que quizás la UNAB u otra persona dentro de ese espacio quieran realizar y no tenemos por qué, ni ellos, tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que nosotros queremos", manifestó.

Monterrey dejó claro que no le interesa ninguna relación con UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS y el hecho de que estén en Monteverde, no significa que estén revueltos.

"Y yo no voy a mentir a estas alturas del partido, yo no tengo, ni me interesa tener, y voy a ser bien franca, aquí, verdad, o sea, relación alguna con el MRS (Movimiento Renovador Sandinista, hoy UNAMOS), pues, porque la verdad es de que para mí el sandinismo, y aunque ellos se consideren una disidencia, o son una disidencia, pero pues la gente de repente se cansa de lo mismo yo no puedo cambiar a estas alturas".

La activista política dice que con la formación del bloque de centro-derecha hay actores políticos que han accedido a conversar para realizar acciones en común y son grupos que no están dentro de Monteverde.

“Entonces, veámoslo de una manera positiva, quizás esta era la solución para poder crecer de una manera que no es que vamos hacer a Monteverde más grande, simplemente de que se vaya viendo que todos estos grupos, espacios, etcétera de oposición, que estamos en el exilio, nos podemos entender, pues hay personas y hay grupos que quizás no quieran nada con nosotros y van a preferir algo con Unamos”, considera la opositora desde el exilio.

Monterrey, aseguró que se ha asimilado como una realidad el grupo de centro-derecha.

“Hacia dónde vamos. Obviamente este bloque de centro derecha es una realidad, nosotros no vamos a dejar de estar juntos, no pretendemos convertirnos en otra organización, es mucho más fácil que entre afines nos entendamos y nos pongamos de acuerdo. El paso que sigue dependerá de la experiencia de lo que fue la coalición nacional y nos debe de dejar las lecciones aprendidas, no podés empezar a construir esas organizaciones enormes, con reglamentos, con comisiones, con esta estructura, que al final es difícil que funcione”, enfatizó Monterrey.

La activista dice que Monteverde no pretende ser un club privado.

“Hay opositores de mucho valor que no están ahí y hay gente que está haciendo un enorme esfuerzo, entonces, a nosotros nos toca, insistir en que Monteverde se debe convertir en un espacio de encuentro, abierto para diferentes bloques, para diferentes organizaciones y que se puedan armar mesas de trabajo, simple y sencillamente para trabajar los temas coyunturales que en el momento sean precisos, si nos ponemos de acuerdo en algunos temas fantásticos, si no llegamos a un acuerdo, cada uno hace lo que cree con su autonomía”, indicó la opositora.

Sobre la agenda país, de los opositores en general, ante un cambio repentino que obligue a salir a la dictadura del poder, Monterrey asegura que no está lista, pero se debe trabajar en función de ella.

“Entendemos la necesidad de preparar algo para esa transición que tarde o temprano tendrá que venir, a través de un proceso cívico, que el único proceso cívico que existe es un proceso electoral. Esperamos obviamente en las condiciones libres y de transparencia que deben de regir un proceso electoral y hay que prepararse para eso”, opinó Monterrey.

Asegura que cada persona u organización aporta desde sus experiencias “hay cantidades de organizaciones de la sociedad civil que hacen su trabajo, que son expertos en derechos humanos, que son expertos en temas migratorios, en temas económicos, por lo menos yo que presido un partido político, nosotros tenemos la responsabilidad, aunque sea en el exilio, de fortalecer, capacitar, formar, a quienes seguirán esta lucha”, dijo Kitty Monterrey, quien apuesta a nuevas generaciones.

Según Monterrey, el bloque de centro derecha se integró con alrededor de 20 personas, y se han integrado en los últimos días 10 más y aspiran a crecer “han habido algunas reuniones privadas, y esperamos que sigan habiendo acercamientos, si se decide hacerlos públicos es fantástico, porque yo creo que son mensajes de esperanza, no solamente para la gente que está dentro del país, sino para el exilio mismo”, comentó.

La creación del bloque de centro derecha causó asperezas y reticencia en UNAB-UNAMOS que son parte de Monteverde.

“Habría que ver la definición de sectarios, nosotros igual tenemos de todos los sectores, no estamos discriminando, luchamos durísimo para incorporar a una gran cantidad de gente en Monteverde en su momento y nos bloquearon y no pudimos, gente buena y hay que ver y analizar por qué se fue realmente la gente, hay quienes no han logrado entrar y ahora y gracias a Dios, en el bloque del centro derecha, si tenemos gente que está entrando, sumándose”, dijo Monterrey.

Comentó que desde la creación del grupo de centro derecha han tenido acercamientos con varios grupos juveniles.

“Hay diferentes miembros del bloque que ya han tenido acercamientos con casi todos los grupos juveniles, bilateral, no lo hemos hecho como bloque, aclaro. Yo creo que por el momento es hacer tal vez acciones en conjunto, encontrar puntos puntos en común y seguir adelante con cada uno”, aseguró.

Ciudadanos por la Libertad es una agrupación política cancelada por el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, y están tratando de formar capítulos en el exterior “ya tenemos en varios estados de los Estados Unidos, estamos tratando de organizar Costa Rica, vamos a ver si seguimos con España, pero son capítulos donde podamos ser una red de apoyo de exiliados”, expresó Kitty Monterrey.