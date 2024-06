Lesther Alemán: "No vamos a contribuir al desgaste y división", van contra Daniel Ortega

Equipo de Periodistas

Junio 29, 2024 08:22 AM

Alianza Universitaria Nicaragüense llegó a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con una de sus voces más firmes, la de Lesther Alemán, excarcelado político y desterrado en Estados Unidos.

Mientras algunas voces son poco optimistas con respecto a la participación de la oposición nicaragüense, en una Asamblea de la OEA, organismo del cual la dictadura ya no es miembro, Alemán considera que cada oportunidad para hablar de Nicaragua y su crisis es valiosa.

“Lo peor sería quedarnos callados y sin hacer nada, que en ningún foro se estuviera hablando de Nicaragua, que la comunidad internacional normalice que en Nicaragua hay una dictadura y que se debe prever una salida ordenada de esta crisis. Lo peor sería que en estos foros internacionales se esquive el tema de Nicaragua, de un país que le abruma las persecuciones”, dijo Lesther Alemán al programa 100% SUPERCHAT, de 100% Noticias.

La Alianza Universitaria abordó las diferentes situaciones que enfrentan los presos políticos.

“Primero la liberación pronta e inmediata y definitiva de los presos políticos nicaragüenses, las condiciones que están enfrentando en temas de salud y la desatención que hay por parte de la dictadura de Ortega”, dijo Alemán.

El líder juvenil dijo que hay casos complejos en torno a los presos políticos, “dos personas que enfrentan derrame cerebral, las personas que están enfrentando infección, la persona que están enfrentando desnutrición, las personas que no tienen asistencia médica pertinente, dijo Lesther.

Alemán y la delegación de AUN, también hicieron hincapié en los intentos de la dictadura por silenciar a las familias de los presos políticos para que no denuncien los atropellos que sufre cada presa y preso político.

En la agenda de AUN frente a los estados miembros de la OEA, no desatienden el tema de la recuperación del estado de derecho y recuperar la democracia, pero también el apatrismo que padecen cada día más nicaragüenses.

“Aquellos países que en su momento hicieron una oferta para los nicaragüenses que habíamos sido excarcelados y desterrados, no solo son 317 nicaragüenses apátridas, la realidad es distinta y dramática, estamos hablando de más de 5 mil nicaragüenses que están en el apatrismo”, aseguró Alemán.

Un gran logro de la oposición nicaragüense en Paraguay es coincidir en los ejes de trabajo, y en el caso de la Alianza Universitaria, Lesther Alemán aseguró que no se meterán a discusiones "banales".

“Toda esta semana nos hemos mantenido al margen de cualquier discusión banal porque la prioridad es Nicaragua.

A 6 años de la crisis, nosotros no hemos esperado nunca que un espacio se nos abra, o se nos otorgue…cada uno de los espacios lo hemos luchado”, manifestó.

El líder juvenil continuó diciendo que “la unidad se trata de acciones de coincidencia, no de documentos firmados. Yo les puedo asegurar de que nosotros no vamos a contribuir al desgaste, no vamos a contribuir a que existan divisiones que terminan fastidiando a los nicaragüenses, para nosotros la prioridad es darle esperanza al país y mientras Ortega está cometiendo errores de cálculo político, errores garrafales del hígado, no nos podemos distraer”, expresó Alemán.

Lesther recordó una metáfora, que en vida la decía Micahel Healy, cuando observaba grandes discusiones entre opositores.

“Hay una metáfora sobre unos cazadores que iban detrás del venado y comenzaron a tirarle a conejos. Nosotros queremos ir detrás del venado que es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos detrás del venado”, advirtió el también comunicador social, graduado en la cancelada y confiscada Universidad Centroamericana.

Alemán se mostró satisfecho porque diversos grupos de oposición manifestaron una agenda común a los representantes de cada país en la OEA.

“El país espera que seas consecuente con la realidad y con la necesidad. Nosotros (AUN), traemos como prioridad a los presos políticos, todos coincidimos; en el tema de la democracia todos coincidimos, que necesitamos orillar a que el país decida su futuro por medio del respeto de la decisión de cada nicaragüense; y lo otro fue el tema de la apatridia”, detalló Alemán.

Según Alemán, otro tema en que la oposición coincide es en la necesidad de asfixiar financieramente a la dictadura.

“Se nota que no hay diferencia en el trabajo. Se nota que para trabajar juntos no tenés que traer banderitas, ni asumir posturas extremas de centro, de un lado, de abajo hacia arriba, es decir, aquí lo que se necesita es voluntad de trabajar en una sola narrativa”.