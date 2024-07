Rosario Murillo vigila redes sociales de “famosos” en Nicaragua, señala periodista Osman Flores

Equipo de Periodistas

Julio 04, 2024

El presentador y periodista de espectáculos Osman Flores confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un equipo de vigilancia y de monitoreo de las redes sociales, en particular vigilan a aquellos ciudadanos considerados “famosos” o “populares” en Nicaragua.

En el programa 100% Entrevista con Lucia Pineda Ubau, Flores explicó que en 2023 se le presentó la oportunidad de ser presentador estelar de un evento motivacional en Miami, Estados Unidos, por lo cual decidió viajar. Sin embargo, nunca esperó que le prohibieran el ingreso a Nicaragua el año pasado.

“Estaba en el aeropuerto cuando vi que un correo electrónico había ingresado a mi teléfono celular procedente de la cuenta de la agencia de viajes en la cual me decía el gerente Osman tengo un grave problema. Me acaban de enviar por parte de Avianca una carta donde no autorizan que aborde el avión yo me puse a reír quizá por nervios y le dije está seguro. Sí, no será que se la enviaron a otra persona y confundieron electrónicamente al destinatario, no porque aparece tu nombre en la carta”, explicó Flores.

A pesar de la advertencia, Flores decide realizar el Check- in en la aerolínea Avianca rumbo a Nicaragua, pero la restricción ya estaba activada.

“Hago la fila y cuanto me corresponde el turno y me presento frente a la señorita que está en el caunter le entrego mi pasaporte ella lo toma lo desliza por el escáner y me queda viendo y me dice usted no puede abordar, el sistema me refleja que usted no tiene derecho a abordar, yo todavía creyendo que iba a existir una segunda confusión le digo que verifique nuevamente, ella vuelve a pasar el pasaporte a través de la máquina del escáner y me dice sí no me equivoqué usted es Osman Gabriel Flores no puede abordar definitivamente”.

Aún con esperanzas de regresar a Nicaragua, Flores decide escribirle al hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo para contarle que le habían restringido el ingreso a Managua y si se trataba de alguna confusión.

“Yo trabajé en TN8, El canal joven de Nicaragua, en ese momento Juan Carlos Ortega Murillo era director ejecutivo del canal yo siempre hablé con él entonces mantenía una relación no de amistad pero si lo saludaba, yo tengo el número celular directo de Juan Carlos lo llamé y no contestaba, entonces empecé a enviarle Whatsapp y él sí lo veía nunca contestó, pero sí lo veía”.

Tras enviarle mensajes al hijo de Ortega-Murillo, Flores cuenta que a los tres días recibió una llamada anónima en la que le confirman que no puede ingresar a Nicaragua.

“Recibí una llamada de un número desconocido, me dijeron. Hola Osman te estamos llamando para decirte que no puedes entrar a Nicaragua que ya han visto tus correos, ya han visto tus llamadas. Ya han visto tus whatsapp, pero no se puede hacer absolutamente nada, (...) simplemente que mantengas la calma en cualquier momento te vamos a volver a llamar y si quieres regresar a Nicaragua mantener la calma y tratar de no hacer mucho alboroto, dentro de las redes sociales”, explicó.

Según Flores, durante la llamada telefónica el desconocido confirmó que Rosario Murillo tiene un equipo especial para vigilar las redes sociales, en particular a los que considera “famosos” en Nicaragua.

“Solamente me llamó una vez y de ahí desapareció por completo, dijo que fue algo sospechoso que habían detectado en mí, entonces me dijo otra vez, ya te dijimos que ya miraron tu correo electrónico, ya miraron tus mensajes de WhatsApp, ya miraron todo, pero no te van a contestar lo único que te podemos decir es que miraron algo sospechoso, principalmente la compañera Rosario quien está al pendiente del monitoreo de ciertas personalidades que salen del país y si no te dejan entrar, es por alguna razón”, continuó.

Manuel Díaz, abogado, administrador y director de la plataforma Bacanalnica, asegura que las declaraciones de Osman Flores confirman por primera vez lo que ya todo mundo sospechaba “hay una especie de equipo especial monitoreando lo digital lo que es ahora, lo único que existe, verdad porque quiere decir que hay atención dedicada a lo que se hace desde fuera y en este caso, pues el pobre muchacho, lo dejaron fuera de Nicaragua”.

Agrega que “los que estamos fuera de seguro que hay ya una especie de mapeo de si este está fregando mucho en Nicaragua todavía hay consecuencias que podemos hacerle pagar, ahí mi única duda es si esto es parte de lo que hace Luis Cañas o es algo especial dedicado a parte de eso básicamente, qué triste”, dijo Díaz a 100% Noticias.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más ha documentado 115 casos de personas a quienes les han negado el ingreso a Nicaragua, pero la organización juvenil, Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, contabiliza 5 mil casos, dijo Lesther Alemán a 100% Noticias el viernes de la semana pasada.

“Aquellos países que en su momento hicieron una oferta para los nicaragüenses que habíamos sido excarcelados y desterrados, no solo son 317 nicaragüenses apátridas, la realidad es distinta y dramática, estamos hablando de más de 5 mil nicaragüenses que están en el apatrismo”, aseguró Alemán, en el contexto de su participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA que se realizó en Paraguay.