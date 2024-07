Rosario Murillo lanza amenazas a opositores y religiosos: “cuídense del mal”

Equipo de Periodistas

Julio 05, 2024 05:13 PM

Rosario Murillo calificó este viernes como “mezquinos, odiosos, miseria humana, mentecato, apátridas” entre otros calificativos a los opositores y clero de Nicaragua por según ella hurgar en su actuar para desearle mal.

Murillo dijo que “no somos mezquinos, no somos miserables, no somos odiosos, no cargamos miseria humana y sabemos que el que desea el mal a otro ese mal se revierte. Lo que uno desea a otro en términos de maldad eso retorna, es ley de la vida”.

“Y les decimos a aquellos que viven hurgando para desear males, para hacer el mal, les decimos cuídense porque el que desea mal recibe mal”, sentenció la vocera del régimen de Daniel Ortega. “Esa maldad que es fruto del odio, avaricia, codicia, envidia y parte de la condición humana que hay que superar”.

Murillo también culpó al clero por su papel en las protestas de 2018, acusándolos de ser “gente vinculada a sectores religiosos” que causaron daño a algunos compañeros. A pesar de esto, ella se identifica como parte de un pueblo cristiano y enfatiza la importancia de amarse mutuamente y no odiarse.

“El cristianismo nos mandata a amarnos los unos a los otros, no a odiarnos, a querernos los unos a los otros y a acompañarnos solidariamente, no a destruirnos no a quemarnos vivos, habrase visto, no a torturarnos y transmitir en las llamadas redes sociales a personas torturando a otros cuántas gente supimos que hasta les arrancaron los ojos y gente vinculada a sectores religiosos”, afirmó.

Rosario Murillo asegura que siempre habrá algunos que “ya no sean nicaragüenses” en alusión a los opositores desterrados y en el exilio que desde el extranjero continúan defendiendo los derechos humanos que le han sido negado al pueblo.

“El otro día decíamos, apátridas, mentecatos y miserables y con esa nula calidad humana lo que se puede hacer es aprender y trascender, ojalá, ojalá; pero sépanlo que con odio nunca más”, insistió.

Rosario Murillo aseguró que recibió fuerzas divinas para vencer el satanismo que los opositores quisieron imponer en Nicaragua.

“No podemos olvidarlo, para que jamás traten de repetirlo, estamos en una patria de todos y el que se considera nicaragüense desea el bien para su país, no puede desear el mal, ni detener obras de progresos de suma necesidad como hospitales, escuelas, centros técnicos; esas huestes se lanzaron a quemar a destruir todo lo que nuestro pueblo había venido construir con tanto esfuerzo”, dijo.

Las declaraciones de Murillo se dan a pocas semanas de que en Nicaragua han cerrado centros técnicos que becaban 100% a centeneras de estudiantes de escasos recursos con estudios, alimentos, pasajes y hasta alojamiento para luego reinsertarlos a empleos formales como Fundación Victoria y la alemana Fundación Samuel en Managua. Estudiantes becados en Fundación Samuel portan con orgullo su uniforme en su primer día de clases previo a conocer la cancelación de su personería jurídica.

“Jamás permitamos que intenten esos actos de podredumbre humana, porque eso es lo que es, como vamos a calificarlos”, preguntó. “Semejantes acciones de odio de podredumbre humana… porque querían volver al saqueo inmisericorde de nuestro país y a la entrega servil a interese foráneos”.

“Nunca más esas huestes malignas, diabólicas podrán con la fuerza de Dios que está en cada uno de los nicaragüenses, dignos bondadosos, generosos, alegres como somos”, puntualizó Murillo, quien además usurpa la vicepresidencia en Nicaragua.