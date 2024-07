Báez: Nicaragua "se está cayendo a pedazos", dictadura está "entrando en la etapa final"

Equipo de Periodistas

Julio 09, 2024 03:06 PM

De ser un Gobierno autoritario pasó a ser una férrea dictadura inhumana que mantiene a la población nicaragüense como país por cárcel, fue lo que expresó el Obispo exiliado, Silvio Báez Ortega, a través de una entrevista al medio español La Gaceta de Salamanca.

En este encuentro, el purpurado nicaragüense se refirió entre otros tópicos sobre su salida del país hace cinco años y la crisis política que ha provocado miles de exiliados, centenares de presos políticos y asesinados tras el estallido social del 2018.

Báez fue muy enfático al asegurar que una vez que fue nombrado como Obispo Auxiliar de Managua, en 2009, se encontró en Nicaragua con un gobierno (sandinista) que progresivamente se volvía más autoritario, irrespetuoso con los derechos humanos con profundos actos de corrupción, una desigualdad económica y, sobre todo, “me impactó que utilizaba la religión y se presentaba como un gobierno cristiano”.

Insistió en que la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua es un hecho insólito en América Latina y muy dolorosa para él, puesto que se han efectuado confiscación de bienes de la Iglesia, congelación de cuentas de la Conferencia Episcopal, prohibición de fiestas patronales entre otras medidas represivas.

Al preguntarle sobre ¿Cómo ve el futuro de Nicaragua?, el líder religioso afirmó que es una pregunta difícil de contestar pues no ve una solución a corto ni a mediano plazo. Considera que la dictadura sandinista es cruel y no sabe cuándo acabará.

“El país se está cayendo a pedazos y el pueblo está sufriendo un calvario. Creo que están entrando en la etapa final y el papel de la Iglesia es dar esperanza y acompañar al dolor del pueblo”, externó el obispo.

También hizo referencia sobre su exilio, pues aseguró que abandonar su país fue una decisión muy dura para él, sin antes mencionar que esa fue una petición que le hizo el Papa Francisco, porque no quería más mártires en Centroamérica.

Recordó que desde inició su labor pastoral en Nicaragua tras 30 años de vivir en el extranjero, sus críticas a las política abusivas del gobierno Ortega Murillo, esto le trajo el odio de los de los gobernantes.

“Recordó que las primeras agresiones contra su persona fue de manera verbal pero en 2018 las cosas se volvieron más complicadas pues “hubo un levantamiento popular pacífico del pueblo que salió a las calles. El gobierno respondió con la violencia disparando a matar, sobre todo a la juventud y estudiantes. Entre 300 y 500 personas murieron a manos de los francotiradores, paramilitares. Hubo crímenes de lesa humanidad con muchas víctimas jóvenes. En ese momento, no solo yo, sino también la Conferencia Episcopal nos pusimos de parte de las víctimas”.

Cuenta que su encuentro personal con el sumo pontífice antes de salir de Nicaragua, fue para dialogar sobre dejar el país, situación que el obispo no deseaba, porque no concebía que “para salvar al pastor se tenía que dejar a las ovejas”, pero ante la insistencia de Francisco, al final aceptó con obediencia pero con mucho dolor.

“No fue un mandato y una obediencia ciega. Fue dialogada, pero al final obedecí. Yo le hice ver (al Papa) todas las razones por las que convenía que yo me quedara , pero el papa Francisco con mucho cariño, como un hermano mayor al final ya me dijo en lenguaje argentino: «Hacedme caso hijo, yo sé lo que te digo no quiero otro obispo mártir». Agarrándome el brazo con mucho cariño, finalmente obedecí llorando y dejé mi país en el año 2019”, recordó monseñor Báez.

Después que salió de Nicaragua, su partida de nacimiento fue quemada y el año pasado fue despojado de su nacionalidad junto a más de 300 nicaragüense, a quienes también la dictadura sandinista les robó sus bienes en este país.