Rosario Murillo anuncia liberación de 1500 presos comunes y tilda de "periodicuchos" a medios que informan desde exilio

Equipo de Periodistas

Julio 10, 2024 04:35 PM

Rosario Murillo arremete contra los presos políticos mientras alardea de su impunidad al anunciar la liberación de 1,500 reos comunes. Sin embargo, reafirma la retención de los más de 141 reos de conciencia en Nicaragua.

“Ya me imagino los titulares de los periodicuchos porque esos personajes de pasquín no reconocen los derechos de los humildes, a no, porque son humildes no tienen derecho; solo tienen derechos las personas que han atentado contra la paz que son de ellos, de sus ejércitos de forajidos, de grupúsculos de forajidos, una vez nos atacaron por hablar de minúsculos, pero son minúsculos es la verdad”, afirmó.

En sus declaraciones, Murillo utilizó un lenguaje furibundo, tildando a los presos políticos de “minúsculos inexistentes”, y según ella, quienes merecen consideración a segundas oportunidades son los presos comunes por haber cometido errores.

Los presos políticos para Murillo son “minúsculos inexistentes, a esos cuantos que han quedado rezagado, cumpliendo condenas por haber atentado contra las familias nicaragüenses y derecho a vivir trabajando tranquilos y seguro a eso sí hay que darles (libertad), pero no a la gente humilde (reos comunes) que tiene familias e hijos y han cometido errores”, precisó.

De acuerdo con Murillo, la excarcelación de estos reos comunes se hará en el marco del 45 aniversario de la revolución sandinista. Esto tras decantar su mensaje de odio, calificando de clasistas a quienes se oponen a esta medida.

“Cuanto egoísmo, es racismo también porque todos estos enemigos de la paz y del pueblo son racistas porque se creen superiores, incluyendo a unos que vienen de sectores humildes, pero se contagiaron, por contactos con cheles creen que son cheles y se olvidan y niegan a su propio pueblo al que desean maldad y desgracia”, enfatizó.

“Se llenan la boca”

Rosario Murillo interrumpió el anuncio de la rehabilitación del hospital de La Trinidad en Estelí para aludir a la rebelión de abril de 2018. Según ella, sin presentar evidencia sólida, numerosos centros hospitalarios fueron vandalizados por "almas pendencieras" que buscaban paralizar los servicios de salud para las comunidades originarias.

“Ellos que tanto se llenan la boca con comunidades originarias cuando en realidad son enemigos de los pueblos originarios, ellos los desprecian. Ahí se plantaron y querían impedir el acceso a la salud como lo impidieron en los 16 años de oscurana”, dijo.

“Y no podrán nunca con ese gran poder, quien se atreva a tocar a Dios con las manos sucias, lo decíamos en los días del golpismo, de verdad que se echa encima males como decimos los nicaragüenses. Es un atrevimiento supremo”.

“Sarta de mentiras”

Rosario Murillo, vicepresidenta dictatorial en Nicaragua y única vocera oficial, inició y finalizó su discurso atacando a los medios de comunicación independientes. Estos medios se han visto obligados a operar desde el exilio para continuar su labor periodística.

“Cuanto no han hablado, cuanto no han dicho, todos los días, sarta de mentiras, mentirosos, pero la verdad es la que se impone”, afirmó Murillo. “La verdad son los hospitales, esos que quemaron, ahí encontramos sangre en las paredes, en el centro técnico Camilo Ortega”.

Sin embargo, omitió mencionar que al menos 263 periodistas nicaragüenses han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia este miércoles.

Burlas de Murillo

Rosario Murillo hizo referencia a la encuesta realizada por M&R Consultores con resultados a su medida, para según ella “desmentir toda la mentecatería, mezquindad de quienes ven a Nicaragua con ojos y corazón denigrado”. Murillo afirma que esta consulta desmiente falacia “que ellos se crean para ellos mismos porque nadie le cree”.

“Un mundo de mentiras, un mundo de falsedad, un mundo de hipocresía. Cuánta hipocresía vemos cuando dicen que extrañan a Nicaragua, que aman a Nicaragua y por otro lado están siempre perfilándose como enemigos de Nicaragua”, dijo Murillo en tono sarcástico.