Félix Maradiaga cree que Maduro se robará las elecciones en Venezuela

Julio 11, 2024 08:30 AM

A poco más de dos semanas de realizarse las elecciones presidenciales en Venezuela, y a juzgar por la mayoría de las encuestas realizadas en este país sudamericano, todo hace indicar que el candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, sigue siendo el favorito para quedarse con la banda presidencial, pues las consultas apuntan que entre las preferencias de la población apta para ejercer el voto, se mantiene a la cabeza el candidato opositor, muy por encima del aspirante a la reelección, el dictador Nicolás Maduro.

Precisamente esta es un mapa de intención de votos que suma alicientes para la oposición en Venezuela, cuya cabeza está la opositora María Corina Machado, quien fue inhibida por el régimen chavista para ser candidata presidencial por la oposición. Aunque hay muchas esperanzas entre los millones de seguidores de la coalición opositora en Venezuela, pero “solo un milagro podría permitir que se cuenten verdaderamente los votos”, tal y como lo analiza, el opositor excarcelado político desterrado de Nicaragua, Félix Maradiaga en entrevista con 100% Noticias.

“En el caso de Venezuela, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero se me parece más a un escenario de (las elecciones del) 2011 (en Nicaragua) donde el régimen sandinista permite que compita un candidato porque apuesta que no va a haber la resistencia postelectoral para demandar el respeto al resultado electoral. Uno que anda en todo esto, a veces quiere tener esperanzas, a veces trato de someter mi propio análisis frío y esperar que suceda un milagro, esperar que los votos se cuentan y que no hagan fraude, pero creo que el robo de las elecciones en Venezuela se va a dar”, manifestó Maradiaga.

De igual forma compartió la idea de que la oposición debe de ir a las elecciones en Venezuela, porque es lo correcto llevar a la dictadura chavista hasta “el filo de la navaja, porque considera que las elecciones en contexto dictatoriales no funcionan como en las democracias en donde el único propósito es una transición pacífica del poder, por lo que Maradiaga explica que “en las dictaduras se pueden usar los procesos electorales para visibilizar internacionalmente la crisis, para generar presión, para generar esperanza, y organizar territorialmente la resistencia”, agregó.

En otro aspecto pone en dudas que el dictador Maduro respete los tratados de Barbados, que es de permitir elecciones libres y respetar los resultados electorales en Venezuela, a pesar de la presión económica que mantiene Estados Unidos sobre los activos petroleros. Sin embargo, considera que el oficialismo va a soportar todas las embestidas antes de entregar el poder.