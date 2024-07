Equipo de Periodistas

El 28 de enero de 2023, el preso político Jaime Navarrete Blandón, cumplió la condena impuesta por la dictadura Ortega Murillo, sin embargo, han pasado un año y medio desde entonces y todavía sigue encerrado en las mazmorras del sistema Penitenciario La Modelo de Tipitapa junto a reos comunes.

Las lágrimas y el calvario de su madre, doña Margine Blandón, ni siquiera ha conmovido a la dictadura sandinista para que lo dejen en libertad, y más bien lo mantienen en mal estado de salud y sin poder recibir visita de sus familiares. “Por este medio le pido de corazón a Rosario Murillo que le de la libertad a mi hijo porque ya cumplió su condena, además pagué la fianza que pidieron, y también necesito saber en qué condiciones está y por qué le niegan la vista. Su última visita que tuvo mi hijo fue el cuatro de marzo de este año, o sea cumplió cuatro meses que le niegan visita”, expuso Blandón.

La angustia de esta adolorida madre crece más aún después que familiares de otros presos políticos le comunicaron que a su hijo lo cambiaron de celda y recibió una golpiza departe de los funcionarios del penal, y que posiblemente por eso no lo han dejado que reciba su visita, por lo que doña Margine pidió una prueba de vida de su vástago.

“Yo no soy política ni hablo de política y por eso quisiera saber cuál es la razón por la que no me lo han dejado ver. Y otra cosa es que yo me encuentro en una situación de salud muy delicada por tanto sufrimiento y quiero que se termine todo este dolor y angustia”, agregó la señora.

Ella mencionó que Navarrete tienen dos fracturas en su tabique nasal producto de las golpizas que ha recibido por la Policía sandinista durante las dos capturas, y en la actualidad se encuentra en condiciones inhumanas, además ella necesita verificar si realmente fue golpeado salvajemente como le han informado. “Necesito saber en qué condición física y mental está mi hijo, soy madre que sufre por esta situación. A él se le dificulta respirar y se ayuda por la boca porque nunca le dieron atención médica, yo creo que es justa su libertad”, suplicó la señora.

Navarrete fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de prisión por participar de las protestas contra la dictadura sandinista en este país centroamericano. Posteriormente salió en libertad en junio de 2019 bajo la polémica Ley de Amnistía, pero julio de ese mismo año fue recapturado y esta vez lo acusaron por delitos relacionados con drogas, y en febrero de 2021 lo circunscribieron a un delito común.