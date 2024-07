Rosario Murillo llama “verdugos de su propio pueblo” a sus críticos, mientras anuncia más árboles de lata

Equipo de Periodistas

Julio 15, 2024 03:40 PM

El viernes pasado la segunda de la dictadura en Nicaragua, Rosario Murillo, cerró la semana con una retahíla llena de descalificativos contra las voces críticas de su régimen, y este lunes al mediodía comenzó una nueva con una serie de epítetos contra quienes le adversan, asegurando que estos no quieren “ver el progreso que hay en Nicaragua”.

“Vivimos en un país que prospera, en un país que progresa, y ese el progreso que los cachibaches, caducos, los desalmados no quieren ver. Los diablos de zacate, desenmascarados no aceptan que el pueblo mejore, y que juntos mejoremos la vida. Son virecos de alma, son chuecos de alma, son ciegos y sordos para entender el bien, cacrecos de corazón. Por eso la vida los ha derrotado porque están llenos de maldad, avinagrados por el odio y el fracaso”, mencionó Murillo en su verborrea habitual.

“Decrépitos, fracasados, derrotados, tragamonedas del imperio, son mendrugos los que tragan para vender la patria. En venta permanente, ellos, los verdugos de su propia gente, no quieren ver el progreso, porque no les favorece el progreso y los derechos del pueblo a los derrotados, los fracasados, por eso el pueblo no los quiere. Uno ve los rostros de la amargura, el vinagre en vivo, y como se ufanan del terrorismo que quisieron imponer en Nicaragua. Les parece muy gallardo, muy brillante haber recurrido al terror, pretendiendo doblegar a un pueblo valiente, digno, noble que nunca ha sido, ni doblegado, ni derrotado y mucho menos de semejante fantoche y vendepatrias”, continua la iracunda vicepresidenta de Nicaragua.

Aunque la dictadura sandinista nunca ha informado públicamente el costo que conlleva a la población nicaragüense la construcción, instalación e iluminación que de los llamados “árboles de la vida”, Rosario Murillo, anunció que este martes 16 de julio, previo a la celebración del triunfo de la Revolución, la instalación estas estructuras metálicas, que son el signo de su poder.

“Este martes vamos a estar encendiendo 50 árboles de la vida. La vida verdadera, la vida es luz en verdad, en justicia, cariño, en reconocimiento, en hermandad, en solidaridad y en complementariedad. Instalaremos 50 árboles de vida en distintos puntos de Managua y de nuestro país. Símbolos cada uno de ellos, de las victorias del pueblo sobre los enemigos de la patria bendecida, los enemigos de paz. Mañana (martes) se encenderán esos símbolos”, informó.