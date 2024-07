Policía desaparece a jueza Eveling González Betancourt y a su familia, denuncia Yader Morazán

Equipo de Periodistas

Julio 16, 2024 07:55 AM

El abogado Yader Morazán denunció la desaparición forzada de Eveling González Betancourt, Jueza Noveno de Distrito Civil de Managua, y su familia, quienes fueron secuestrados por miembros de la policía sandinista, vestidos de civil, el pasado viernes 12 de julio del 2024.

En redes sociales, Morazán escribió que hoy se cumplen cuatro días de la desaparición de González Betancourt y su familia.

“Ella fue secuestrada de su despacho judicial el día viernes 12 de Julio del 2024, por parte de miembros vestidos de civil que para poder acceder hasta el segundo piso donde estaba ubicada su oficina los secuestradores se identificaron como policías con los guardas de seguridad del Complejo Judicial Central de la capital y así pudieron llegar hasta la sede judicial y llevársela con rumbo desconocido”, denunció.

Aparentemente también fueron secuestrados José Adalberto Rayo Espino y Fernando Rayo, esposo e hijo, respectivamente.

Según Morazán, el esposo de la juez González Betancourt se desempeñaba como juez suplente en Somoto y laboraba como asesor legal de Telcor; mientras que su hijo trabajaba como cronista deportivo del medio oficialista “canal 8”.

En el caso de Fernando Rayo “no ha vuelto ni informado de su abandono laboral, tampoco cubrió la pelea del boxeador “Chocolatito González”, pese a que fue a retirar su credencial de prensa, tal como lo expresó el ex preso político Miguel Mendoza en su cuenta de Facebook”, resalta.

Morazán destacó que la jueza González Betancourt tenía más de 30 años haciendo carrera judicial y aportando con profesionalidad a la formación de jueces y formación de leyes en materia civil.

“Fue una profesional a la que no se le conocen escándalos de corrupción ni represión”continuó.

De acuerdo a Morazán, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya firmaron su destitución “en complicidad a la represalia en su contra por parte del gobierno, ya los magistrados de la CSJ firmaron su destitución sin proceso. Por otro lado, los usuarios se preguntan, ¿cómo quedarán sus procesos en marcha?”.

De igual forma, el periodista excarcelado y cronista deportivo Miguel Mendoza denunció la desaparición de Fernando Rayo “Desde el pasado viernes está desaparecido el cronista deportivo del Canal 8, Fernando Rayo. El viernes Rayo no asistió a la pelea del Chocolate González pese a que fue a retirar la credencial de prensa, tampoco ha posteado en sus cuentas de redes sociales (X y Facebook) en donde es bastante activo, no estuvo presentando las noticias deportivas en el Canal 8 y sus contactos no le han visto conectado en WhatsApp desde el viernes”.

Estas detenciones se dan en el contexto de persecución contra periodistas. En los últimos días ocho periodistas se han visto forzados a abandonar el país. Una de ellas, Nohelia González fue desterrada a Estados Unidos.