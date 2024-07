Nicaragüense Linda Fornos habla en Convención Republicana, es tía de modelo Karly Fornos

Equipo de Periodistas

Julio 16, 2024 04:51 PM

La nicaragüense Linda Fornos, tía de la modelo Karly Fornos, habló en la Convención Nacional Republicana para respaldar el discurso anti inmigrante que promueve el candidato presidencial Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca.

Fornos no solo criticó la ayuda a los migrantes indocumentados, también expresó sentirse arrepentida de haber dado su voto al demócrata Joe Biden en 2020.

“En 2020 cometí un error, un error que es difícil de admitir, especialmente en esta sala. En 2020 voté por Joe Biden. Lo lamento (...) este noviembre mi voto no se dará por sentado y esta vez no me arrepentiré”, dijo la pinolera, quien llegó a Estados Unidos en 2008.

Fornos radica desde hace 16 años en Las Vegas, Nevada, y se define como nicaragüense-americana.

La mujer se mostró en contra de los migrantes irregulares en esta nación y criticó que se asignen fondos "para ayudar a los inmigrantes que llegaron aquí ilegalmente, mientras se abandona a familias trabajadoras que lo hicieron de la manera correcta”. Tras asegurar que “la inmigración ilegal es la que más perjudica a los inmigrantes legales”.

“El sistema de Biden es retrógrado y está roto. Invitemos a Estados Unidos a oportunidades para salir adelante. Yo los culpo a ellos y nuestro sistema educativo está fallando a nuestros niños. ¿Qué pasó con la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas?”, dijo Fornos como muestra de su rechazo a las medidas migratorias impulsadas por Biden.

En los últimos meses Fornos ha mostrado su activismo a favor de Trump. “Tuve el honor de ser oradora invitada y el poder alzar mi voz cómo latina y orgullosa cómo nicaragüense estar en esa plataforma, en el Rally de Mr. President Donald Trump”, escribió en junio pasado.

Mientras tanto, algunos nicaragüenses criticaron el discurso de esta pinolera, tal es el caso del periodista y desterrado por Daniel Ortega a Estados Unidos, Miguel Mendoza.

Ella es Linda Fornos que habló en la convención republicana en contra de la migración irregular. Se han encontrado fotos de ella y sus viajes a Nicaragua, además es tía de Karly Fornos, la “influencer” patrocinada por los medios de la dictadura. Veo hombre y aquí es trumpista,… pic.twitter.com/wKCYwA4XOk — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) July 16, 2024

“Vea qué lindo; el peor enemigo de un nica migrante que está recién venido a EEUU, es un nica migrante que llegó hace 30 años. Una nicaragüense interviene en la Convención Nacional Republicana para hablar en contra de la migración irregular”, escribió el comunicador.

“Ella es Linda Fornos que habló en la convención republicana en contra de la migración irregular. Se han encontrado fotos de ella y sus viajes a Nicaragua, además es tía de Karly Fornos, la “influencer” patrocinada por los medios de la dictadura. Ve hombre y aquí es trumpista”, añadió el cronista deportivo en su cuenta de X.