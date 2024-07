Rosario Murillo contabiliza la instalación de 160 "árboles de la vida" o latas en todo el país

Equipo de Periodistas

Julio 17, 2024 07:33 PM

Como signo de su poder autoritario, la segunda de la dictadura sandinista en Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este miércoles a través de sus medios oficialistas, la instalación de 160 estructuras metálicas que ella llama “arboles de la vida”, en todo el territorio nacional.

“Son 160 árboles de la vida lo que se están instalando y se siguen instalando en todo el país, que son la demostración del triunfo del amor y de la paz en Nicaragua. Esos árboles que atacaron con virulencia creyendo que nos atacaban a nosotros y no se daban cuenta los pérfidos, los ignorantes, los delirantes, que se estaban ellos mismos ratificando como los destructores, y esas almas que, llenas de odio, se amargan, se frustran, y sobre todo destilan descontento”, vociferó Murillo contra manifestantes del 2018 que derribaron los árboles en señal de protesta por la masacre que dejó más de 355 muertos, cientos de heridos y presos políticos.

Prosiguió "también decimos, no nos apagan, no nos apagan, no nos apagaron, ¡no nos apagarán, porque aquí vibra la sangre santa de centenares de miles de nicaragüenses, además, en esa sangre santa, como centro, como corazón, el heroísmo de todos nuestros grandes y formidables espíritus”.

Hasta la fecha la dictadura sandinista no ha rendido cuentas de cuánto le cuesta a los nicaragüenses la fabricación, construcción, iluminación y mantenimiento de esas estructuras metálicas, conocidos popularmente entre la población como “chayo palos”.

En 2015, una investigación del diario La Prensa constató, a través de una fuente vinculada a este proyecto de los “árboles de la vida”, que sólo en la construcción e instalación de 134 de estas estructuras metálicas, se habían gastado más de 3.3 millones de dólares. Además, revelaron que Enatrel ensamblaba y montaba las estructuras en sus propios talleres en coordinación con la Alcaldía de Managua.

Estimaron que cada “Chayo palo” era de 25 mil dólares, lo que significa que en la actualidad debe de tener un costo más elevado.