Rosario Murillo llama “momias” a sus críticos, mientras pide al mundo que el pueblo de Palestina no siga siendo “rehén de criminales y asesinos”

“Las piltrafas no pudieron, son esas momias, están completamente momificados en sus afanes egoístas. Como se ve en esos rostros el odio, como se lee la frustración, la desgracia de no ser en lo que en el fondo siempre han sido enemigos de la justicia, de las verdades”, expresó Murillo

Equipo de Periodistas

Julio 22, 2024 04:09 PM

Durante su acostumbrado mensaje de mediodía, la segunda de la dictadura sandinista, Rosario Murillo, volvió con sus cañones en contra de los críticos de su régimen, al calificarlos de "piltrafa".

“Las piltrafas no pudieron, son esas momias, están completamente momificados en sus afanes egoístas. Como se ve en esos rostros el odio, como se lee la frustración, la desgracia de no ser en lo que en el fondo siempre han sido enemigos de la justicia, de las verdades”, expresó Murillo.

De igual forma calificó como "salvajismo" la guerra que libran las fuerzas armadas de Israel y los terroristas de Hamás. Considera que Palestina es víctima y a la vez hizo un llamado a los organismos de derechos humanos a pronunciarse sobre lo que ella calificó como “genocidio” y “salvajismo”, sin mencionar el terror y muerte que sembraron los terroristas de Hamás en tierras de Israel.

LEER MÁS: Rosario Murillo amenaza a quienes "se atrevan a tocar nuestro suelo sagrado"

“Leila Khaled representa a ese grandísimo pueblo (Palestina) que está sufriendo el genocidio, pero también combatiendo y sobre todo viviendo con elevada dignidad que es todo lo que se ve en todas esas tomas que vemos a través de los medios de comunicación internacionales con sus deformaciones, desfiguraciones, por supuesto. Es la dignidad inmensa de un pueblo que nos admira tanto, un pueblo ejemplo, que inspira, que lucha, que merece lo mejor, que quiere y merece paz, y paz es lo que el mundo entero debe de asegurar a Palestino, paz y derechos inalienable que tienen sobre su territorio”, manifestó.

De igual forma hizo un llamado a la comunidad internacional para que Palestina no sea “rehén de criminales y asesinos”, y que ha visto las imágenes de niños asesinados que para ella son mártires y que esa guerra es producto de la “barbarie y el salvajismo”, por lo que consideró que no hace falta ver más para que los “organismos (de derechos humanos) que deben vigilar y condenar a los criminales cumplan con su rol de asegura que esos crímenes no se sigan dando y sobre todo de asegurar la justicia y la paz en todo el mundo. Bueno sabemos a quién le sirven”, externó Murillo.

Rosario Murillo y Daniel Ortega son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, por organismos de derechos humanos que expulsaron del país en el año 2018.

La represión de la dictadura dejó 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una masacre de estado ocurrida entre abril y septiembre del 2018.