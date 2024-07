Ortega oficializa destitución de vicecanciller Arlette Marenco en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Julio 23, 2024 08:45 AM

Cinco días después que 100%Noticias confirmó la caída en desgracia de la viceministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Arlette Marenco, el dictador Daniel Ortega confirmó la destitución de Marenco con una publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

El Acuerdo Presidencial No. 113-2024 establece que “Artículo 1. Dejar sin efecto los nombramientos de la Compañera Arlette Cristina Marenco Meza, como: Vice-Ministra General de Relaciones Exteriores y Secretaria de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 10, del 16 de enero del año dos mil diecisiete”, reza el acuerdo.

Además, el documento ordena dejar sin efecto el nombramiento de Marenco en el cargo de Ministra Asesora del Presidente de la República para las Relaciones Internacionales, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 111-2019.

La funcionaria destituida ocupó el cargo de vicecanciller general por siete años, mientras que el cargo de ministra asesora lo desempeñó por cinco años.

“Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial”, indica.

El 10 de julio, la policía allanó la oficina de Arlette Marenco en la Cancillería de Managua”, informó una fuente a 100% Noticias.

Este allanamiento, investigación y ahora destitución estarían relacionadas a supuestos actos de corrupción.

El esposo de Marenco está preso en La Modelo de Tipitapa. Se trata de Reynaldo Vidaurre, quien era funcionario de Enatrel. Además, en esa institución fueron despedidos 4 personas. La corrupción de Vidaurre, es lo que provocó la desgracia de Marenco en cancillería. En comunicaciones entre ambos, estaba totalmente enerada y avaló lo que hacía su esposo en Enatrel, dijo una fuente a 100% Noticias.

LEER MÁS: Obligan a renunciar a Victoria García Boudier, alcaldesa impuesta en Rosita caribe norte Nicaragua

“Marenco era una funcionaria de total confianza de Murillo, a quien le tenía una fidelidad perruna. Era una especie de soldado leal, muy eficiente en las tareas que le encomendaban, incluyendo las de gritarle a los embajadores incómodos. Te puedo asegurar que Arlette era una funcionaria más cercana a Rosario que el propio Moncada”, explicó una fuente al diario La Prensa.

Al igual que ha ocurrido con otros funcionarios considerados en su momento leales al régimen sandinista y en el caso particular de Marenco, era leal a Murillo, pero de nada o poco sirvió. Hoy forma parte de la extensa red caída en desgracia a quienes los tentáculos del poder alcanzaron hasta a su núcleo familiar.

Nuevos nombramientos

Por otro lado, el régimen sandinista nombró a Nadeska Cuthbert Carlson, en el cargo de embajadora ante el Gobierno de la República de Malaui, en calidad de concurrente, con sede en la República de Zimbabue.

SEGUIR LEYENDO: Detienen a Jorge Guerrero "El Cuervo", ex segundo jefe de la Seguridad del Estado en Nicaragua

“Artículo 1. Nómbrese a la Compañera Nadeska Imara Cuthbert Carlson, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Malaui, en calidad de concurrente, con sede en la República de Zimbabue”, indica el Acuerdo Presidencial No. 112-2024.