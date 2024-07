Denuncian que 50 cubanos están varados en Perú tras cancelación de viaje a Nicaragua

Equipo de Periodistas

Julio 23, 2024 02:21 PM

La opositora cubana Midaisy Marrero Gil denunció que ella y cincuenta compatriotas se encuentran varados en Perú después de que les cancelaron un vuelo con destino a Nicaragua por retrasos en las conexiones.

Según declaraciones de Marrero Gil brindadas al periodista cubano Mario Penton, los funcionarios de Avianca y de otras aerolíneas no les informaron previamente que necesitaba tener todos los boletos en un solo ticket, lo cual resulta imposible.

“No me dicen con anterioridad de que yo necesitaba tener todos los boletos en un solo ticket, cosa que es imposible”, reprocha la activista.

Además, cuestionó la exigencia porque no se les vende un único ticket que incluya todas las conexiones como las de Bogotá y San Salvador y que pueden variar según boleto de cada usuario.

En su caso, la opositora viajaba con dos familiares, incluyendo un niño pequeño, cuenta que por cada boleto se pagó 2,808 dólares.

Aunque Marrero mencionó que últimamente las aerolíneas han enfrentado presiones en Estados Unidos para evitar migraciones masivas que utilizan el aeropuerto de Nicaragua como trampolín, ella critica que estas compañías continúen vendiendo boletos, considerando que están perjudicando a los cubanos.

La opositora también expresó su frustración por no poder salir legalmente de Cuba y cuestionó por qué le vendieron un boleto de avión si no pueden cumplir con el vuelo y tampoco ofrecen reembolsos.

Según Marrero, los opositores como ella no reciben el parole humanitario, a diferencia de funcionarios del gobierno castrista, quienes siguen utilizado Nicaragua como puente para salir del país y llegar a Estados Unidos.

“Legalmente nunca he podido salir de este país. Ahora que iba a salir porque la aerolínea me vende legalmente el boleto de avión, si ellos están presionados y dicen que no pueden, por qué me venden un boleto de avión, por qué no me lo reembolsan tampoco, en sí le están robando al cubano”, cuestionó la opositora.

De acuerdo con Marrero Gil ella y sus dos hijas menores han sido previamente solicitadas con el parole humanitario, pero según su opinión por ser opositora no le han funcionado, al contrario de funcionarios del gobierno castristas.

“A nosotros los opositores no nos llega el parole, los opositores que han logrado salir lo han hecho de esta manera (usando Nicaragua como puente) y tenemos muchas muestras de eso que han llegado recientemente a Estados Unidos”, reconoció.

“Le llegan a personas que han reprimido este país”.

Actualmente, Marrero y sus dos hijas menores están varadas en el aeropuerto de Perú desde hace tres días. Temen que se les agote el tiempo legal para permanecer en ese país.

“La misma aerolínea emite un boleto para regresarte a La Habana, por ejemplo hoy salió uno por la mañana y no hay otro para regresarme hasta el día 25, ahora todo este tiempo que estoy esperando que ellos me devuelvan estoy desamparada totalmente, la aerolínea no se hace cargo de tí que no es mi culpa que en La Habana se haya retrasado el vuelo con dos horas con 20 minutos como tampoco el avión que de aquí se fue no nos esperó sabiendo que había cubanos, prácticamente se fue vacío porque todos éramos cubanos”, criticó.