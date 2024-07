Rosario Murillo: "Escuchen guiñapos, no tienen cabida en la patria de Sandino", dice a opositores

"Los terroristas, golpistas, criminales, asesinos no tienen cabida en la patria de Sandino. Escuchen guiñapos de si mismo, no tienen cabida en la patria de Sandino”, advirtió Murillo en clara alusión a los críticos que exilió y desnacionalizó

Equipo de Periodistas

Julio 23, 2024 05:41 PM

Rosario Murillo, se dirigió a los opositores expulsados, exiliados, desterrados y a los desnacionalizados, advirtiéndoles, otra vez, que no pueden regresar a Nicaragua, aunque ningún liderazgo haya expresado públicamente su retorno al país por falta de condiciones.

“Hoy reafirmamos que la cobardía no tiene patria, decimos a los guiñapos, a los mamarrachos, a las ruinas, la cobardía no tiene patria, aquí no se rinde nadie. La patria de Sandino, vence y vencerá. Escuchen esperpentos, la cobardía no tiene patria. Los terroristas, golpistas, criminales, asesinos no tienen cabida en la patria de Sandino. Escuchen guiñapos de si mismo, no tienen cabida en la patria de Sandino”, advirtió Murillo en clara alusión a los críticos que exilió y desnacionalizó.

Estos discursos de odio contra los opositores son recurrentes, incluso recientemente dejó entrever que las personas que no comparten sus políticas y que están desterradas, les advirtió que ni siquiera se les ocurra poner un pie en la geografía de este país centroamericano.

Por otra parte la segunda de la dictadura sandinista celebró este martes, el Día nacional del Estudiante, ensalzando a los jóvenes caídos durante la dictadura somocista y reconoció su valentía y heroísmo. Sin mencionar que la dictadura sandinista se declaró enemigo número uno de los estudiantes, al cerrar casi 20 universidades, una de las más relevantes, la Universidad Centroamericana UCA, que provocó deserción por el control partidario que existe en esa Alma Máter.

“Los estudiantes martirizados por la tenebrosa tiranía somocista son símbolos y esencias de esa juventud patrimonio nacional de Nicaragua, que ha vibrado y vibra en todos los tiempos con el valor de los que no temen a la noche, y son sacrosanto de amor a la patria”, manifestó la vicedictadora de Nicaragua.

"Son estudiantes, no son delincuentes", esta consigna fue sonada en las protestas que lideraron estudiantes desde las universidades en el año 2018 y que el régimen reprimió con violencia causando más de 355 muertos, de todas las edades, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“A todos los estudiantes que dieron su vida en luz y verdad por la patria soberana, bendita que nos reclama y llama a construir y defender la paz con bienestar y derecho. Nuestro homenaje permanente con las enseñas y emblemas triunfales de Nicaragua digna”, agregó Murillo.

La dictadura Ortega Murillo ha sido reconocida como genocida de los jóvenes estudiantes nicaragüenses, quienes fueron el estandarte en las manifestaciones antigubernamentales, cuyo estallido cívico inició en abril de 2018, cuando centenares de universitarios fueron asesinados, y otra decena de centenares fueron apresados, torturados, exiliados y desnacionalizados, a parte de la estocada que le dio a la autonomía universitaria.