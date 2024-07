Rosario Murillo: "Otros son los que no tienen cabida en esta patria"

Equipo de Periodistas

Julio 25, 2024 05:58 PM

Por segunda semana consecutiva, Rosario Murillo, durante su intervención en medios oficialista el mediodía de este jueves, lanzó claras advertencias contra los opositores que se encuentran exiliados y desterrados de Nicaragua. Aseguró que "no tienen cabida" en el suelo nicaragüense.

“Otros son los cargados de odios, otros son los que no tienen cabida en esta patria cristiana. Otros son los que no pertenecen a estos caminos, porque no quieren pertenecer a caminos de bien, porque las agendas que les inspiran, que elaboran y que desarrollan, son agendas de odio, de maldad, de malignidad, agenda diabólica. Aquí no tiene cabida el odio, va de retro satanás. Los hemos vencido, los seguimos venciendo y lo hemos hecho con amor a Nicaragua. los seguimos venciendo a los desechos de la historia. Nosotros estamos haciendo historia, otros son desechos de la historia, desperdicio que aquí no tienen ningún lugar, porque con odio nunca más", insultó y amenazó Murillo.

En sus ataques cotidianos contra sus críticos, Murillo aseguró que Dios le ha “dado las fuerzas para vencer el mal y anteponer el bien”, al mismo tiempo comentó que da seguimiento a los medios independientes, “cuando vemos sus afanes grotescos, cuando leemos sus espantosas declaraciones, vergonzosas, cuando hermanos van contra hermanos, quienes fueron hermanos alguna vez porque aquí nacimos".

Aseguró que hay quienes "sirven al diablo", pero ella “camina con Dios por delante”, por lo que sostuvo que “Dios que nos manda, Cristo Jesús que nos manda a querernos y amarnos como prójimos unos a otros y a construir durante nuestro tránsito en la tierra, construir, no a destruir, a cultivar, a florecer, no a incinerar, no a quemar, no a torturar, y sobre todo no traicionar", aseguró en su mensaje nada cristiano y cargado de odio y sin mostrar el "amor al prójimo", que predica.

Rosario Murillo y su esposo, el dictador Daniel Ortega han sido señalados en diferentes foros internacionales de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en contra la población nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, contabiliza más de 355 personas muertas, como producto de la masacre de Estado, ordenada por los dictadores en abril del año 2018.