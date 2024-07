Dos teorías de por qué Rosario Murillo amenaza a nicaragüenses que intenten regresar al país

Equipo de Periodistas

"Hemos dicho siempre, no pasarán y lo sostenemos, y menos, que se atrevan a tocar nuestro suelo sagrado, nuestra sagrada geografía”, esta fue la amenaza que lanzó, el 18 de julio, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo.

Aunque se desconoce a quien o a quienes estaba dirigida dicha advertencia, lo cierto es que ningún opositor ha dicho que retornará al país debido a que no existen condiciones. Sin embargo, las voces disidentes tienen dos teorías, la primera, es que las elecciones presidenciales en Venezuela tienen nerviosos a la pareja dictatorial.

Y el segundo planteamiento es que la amenaza podría estar relacionada a las declaraciones de la Miss Universo, Sheynnis Palacios, quien dijo que regresará a celebrar con los nicaragüenses.

La segunda advertencia de Murillo, sobre la prohibición de ingreso a Nicaragua, fue el 23 de julio: "Escuchen guiñapos, no tienen cabida en la patria de Sandino", dijo.

Murillo, también, se refirió al retorno a Nicaragua el 25 de julio, "otros son los que no tienen cabida en esta patria", expresó.

El excarcelado y desterrado político Félix Maradiaga considera que la intimidación está dirigida a toda persona que ella considere opositora, no solo a liderazgos políticos y sociales visibles en el exilio.

“Se quiere adelantar a cualquier intento de retorno. En una única cosa no se equivoca: tarde o temprano vamos a regresar”, dijo Maradiaga a 100%Noticias. El opositor considera que las amenazas de Murillo, son parte del mecanismo de represión e intimidación de la dictadura porque cuentan con las armas, y desprecio popular.

Dijo que cada vez se convence de que Murillo sufre algún tipo de trastorno. “El poder, cuando además de excesivo es ilegítimo, puede enfermar a una persona o agravar problemas psicológicos preexistentes. No hay que ser psiquiatra para notar que ella sufre de una permanente paranoia e incluso de trastornos de personalidad explosiva y narcisista”.

Agrega que “Solo eso explica su afición por insultar a todo nicaragüense que considere opositor. Pero además, aunque intente ocultarlo, en el fondo ella tiene un miedo muy arraigado de que su proyecto dictatorial colapse como caen los ídolos de barro”.

El opositor y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro dijo que ningún opositor ha hablado de regresar, aunque eventualmente la intención es un retorno seguro.

“Nuestra intención es regresar, nuestro deseo es regresar porque somos nicaragüenses y es donde debemos de estar por lo menos ese es mi punto de vista y voy a regresar. Estoy seguro de que voy a regresar a Nicaragua en algún momento, pero lo cierto es que nadie ha dicho, ni expresado, ni insinuado de que esto es el caso, así es que es muy irascible, muy racional y por algo será pero no tengo exactamente la idea de que podría ser”.

De igual forma, el excarcelado político Max Jerez considera que las amenazas son en el contexto del mes de julio, mes que vende como una gran acción para sus bases sandinistas.

“Creo que esa es una falsa noción de la situación política en Nicaragua porque son millones de nicaragüenses los que son opositores y esos millones de nicaragüenses están en contra de la dictadura en el país”.

Asegura que las amenazas manifiestan el profundo temor y debilidad que tiene el régimen sandinista de enfrentarse a la posibilidad de que los opositores estén en el país y sigan plantando cara al modelo de control autoritario.

Jerez dijo que no tiene pensado regresar a Nicaragua, “no pierdo, efectivamente, la esperanza de volver a mi país, pero en el futuro cercano y con las circunstancias actuales creo que eso no sería posible; pero sigo luchando todos los días y todas las acciones, el activismo pro Nicaragua precisamente porque tanto yo como miles de nicaragüenses, no hemos perdido la esperanza de volver”.

Por otro lado, la activista Alexa Zamora dijo que las amenazas responden a un “temor” de que en el interior del país exista otro levantamiento popular que provoque el regreso de personas visibles.

“Los cambios, desde adentro del país, es un planteamiento que se ha manejado y que además me parece súper correcto, también, es que no se puede hacer oposición a control remoto. Se necesita una coordinación y colaboración entre quién adversa a Murillo y continúan dentro del país y que evidentemente no son personas visibles, no son figuras mediáticas, ni nada por el estilo, pero que es muy a su manera, y dentro de sus capacidades y salvaguardando su seguridad, siguen luchando desde adentro”, dijo.

Agrega “la vice-dictadora está en pánico que esto implique el regreso, fuera de su control, de figuras que son un poco más movilizadoras y que para la dictadura pueden ser conflictivas”.

Nerviosos por elecciones presidenciales en Venezuela

Chamorro plantea que la amenaza de Rosario Murillo podría estar relacionada a las elecciones presidenciales en Venezuela “no tengo una respuesta a ciencia cierta de por qué la vice-dictadora la ha agarrado últimamente con los opositores. Podría ser por lo que está pasando en Venezuela, que la deben tener un poco nerviosa”.

Han detectado que Venezuela les ocupa mucha preocupación, “recuerdo que para cuando se hizo aquel tren humanitario en febrero (2019) donde la situación estaba bien compleja para Maduro, en aquel momento la dictadura reaccionó permitiendo la llegada de los Eurodiputados, abriendo un canal de comunicación con los americanos e incluso haciendo la apertura de la mesa de la negociación, así que podría ser la explicación más lógica que yo le encuentro a esto”.

Sheynnis Palacios regresará a celebrar

El pasado 15 de julio, Sheynnis Palacios aseguró a los medios que está en preparativos para su regreso a Nicaragua.

"Estamos en preparativos para llegar a mi hermoso país. Mi hermoso país siempre me va a recibir", aseguró la Miss Universo 2023, al ser consultada sobre su posible regreso a Nicaragua.

Al respecto, la activista Alexa Zamora reiteró que la Miss Universo ha dicho de forma pública que no se encuentra exiliada y puede ir al país cuando ella quiera, “veremos qué posición toma la dictadura al respecto”.

También Chamorro dijo que “está pasando algo con Miss Universo porque la declaración de la misma son obviamente gratuitas y más recientemente las expresiones muy escuetas del padre de Miss Universo, que dicho de pasó no participaba mucho en redes sociales, e hizo unas expresiones de descontento y frustración sobre algo”.

Retorno va

Aunque en este momento algunos opositores consideran imprudente hablar de un retorno a corto plazo; otros activistas aseguran que el regreso de los exiliados nicaragüenses es inevitable.

La ex guerrillera Dora María Téllez recordó que el régimen Ortega-Murillo está obligado a cumplir los acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscrito entre la Alianza Cívica y una delegación del régimen, referente a la liberación de presos políticos, fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas; y retorno de los exiliados.

“Rosario Murillo tiene una gran rabia y una gran frustración porque se dan cuenta de que no pueden evitar lo que viene, Rosario Murillo y Daniel Ortega saben que pronto van a tener que comenzar a cumplir los acuerdos de marzo del 2019 que establecen el retorno seguro de los exiliados. Eso es una realidad que no van a poder evitar y en este momento lo único que está diciendo es que no, porque esa es la manera como siempre actúan, verdad, pero van a tener que cumplir”, expresó Téllez a 100%Noticias.

La exguerrillera sandinista dijo que Murillo tiene “horror” a la realidad, por eso recurre a las amenazas.

“Ella expresa un miedo, cuando amenaza, es su temor y lo repite y lo repite porque tiene horror en realidad”, señaló Téllez.

Por otro lado, Félix Maradiaga dijo que sería imprudente hablar de un retorno en el corto plazo porque no hay condiciones. Sin embargo, asegura que eventualmente va a regresar a Nicaragua .

“Voy a luchar por todos los medios jurídicos posibles por mi derecho a regresar a Nicaragua. Desde hace algunos meses estoy armando una serie de acciones de derecho internacional sobre las cuales no puedo dar detalles. El objetivo es estar listos para regresar a mi patria tan pronto se presenten las condiciones adecuadas”.

Señala que los más de 800 mil exiliados requieren de garantías firmes para el respeto de la vida y libertad, así como garantías del respeto a derechos humanos fundamentales.

“Esas condiciones no existen en este momento, no solo para los exiliados sino incluso para muchos nicaragüenses dentro del país que viven en condición de permanente acoso. Nicaragua se ha convertido en una gran cárcel para muchas personas”, manifestó Maradiaga, quien reiteró que el retorno debe ser con el acompañamiento de la comunidad internacional.

También la activista política Alexa Zamora, asegura que en este momento no existe un clima para un retorno seguro al país. Al mismo tiempo, coincide en que la oposición nicaragüense debería de contar con un plan de retorno, eventualmente.

“El proceso de retorno seguro de 800.000 exiliados es otra situación muchísimo más compleja, debe exigir un plan de retorno seguro para aquellos que deseen retornar, hay que tener claro que también hay gente que ha decidido hacer su vida en el país de acogida lo cual es válido y en paralelo que se trabaja un plan de retorno seguro para los exiliados que les garantice su integridad física, económica; es decir que no se que no van a llegar allá a morirse de hambre”.

En esta misma sintonía, el opositor Juan Sebastián Chamorro dijo que deben existir condiciones mínimas para el retorno de los exiliados que estén dispuestos a volver.

“Lamentablemente muchos de los que ya se fueron no van a regresar, han hecho su vida, están construyendo su vida (...) y es parte de la vida de que muchos de los que migran no regresan, pero para los que sí están dispuestos deben existir condiciones mínimas de seguridad, libertad de participación, restitución de nacionalidad, por ejemplo y obviamente esas condiciones no están en este en este sentido”.