Renuncia ministra de la mujer Tamara Martínez Sarantez en Nicaragua

La ministra de la mujer, Tamara Martínez Sarantez renunció a su cargo, indica un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta, Diario Oficial. Al mismo tiempo, el régimen de Daniel Ortega informó que Lucien Nahima Guevara Agüero será la nueva ministra.

“Artículo 1. Se acepta la renuncia de la Compañera Tamara Vanessa Martínez Sarantez al cargo de Ministra del Ministerio de la Mujer, en consecuencia, déjese sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial No. 70-2024, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 86 del quince de mayo del año dos mil veinticuatro”, indica el Acuerdo Presidencial No. 120-2024.

Tras la supuesta renuncia de Martínez Sarantez, Ortega nombró a una nueva ministra “Artículo 1. Nómbrese a la Compañera Lucien Nahima Guevara Agüero como Ministra del Ministerio de la Mujer”, señala el Acuerdo Presidencial No. 121-2024.

Dicho acuerdo también establece que Guevara Agüero ya no será la ministra del Ministerio de la Juventud.

“Artículo 2. En consecuencia, déjese sin efecto su nombramiento como Ministra del Ministerio de la Juventud, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 65-2022, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 73 del veintidós de abril del año dos mil veintidós”.

Entre otros cambios, Ortega nombró a Darling de los Ángeles Hernández Castro, ministra de la juventud, quien se desempeñaba como Secretaria General de dicho ministerio.

“Artículo 1. Nómbrese a la Compañera Darling de los Ángeles Hernández Castro como Ministra del Ministerio de la Juventud”, reza el Acuerdo Presidencial No. 122-2024.

Agrega “Artículo 2. En consecuencia, déjese sin efecto su nombramiento como Secretaria General del Ministerio de la Juventud, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 31-2020, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 59 del veintiséis de marzo del año dos mil veinte”.