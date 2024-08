"Renuncia" Bosco Castillo, Ministro Agropecuario y su viceministra, dice decreto presidencial

Aunque no están claros los motivos de la renuncia del ministro Bosco Castillo, esta se produce pocos días después del anuncio de investigaciones en las instituciones, y su salario superaba el millón de córdobas

Equipo de Periodistas

Agosto 07, 2024 11:03 AM

El militante sandinista, Bosco Castillo Cruz , interpuso su renuncia como ministro del Ministerio Agropecuario, publicó el régimen, este miércoles en el diario oficial La Gaceta. En el decreto, también, se informa de la renuncia de la viceministra Ivania del Carmen León Rivas.

El artículo 1 del acuerdo presidencial 129-2023 establece la anulación de su nombramiento, y la renuncia surte efecto a partir de su publicación.

Ivania del Carmen León Rivas, viceministra agropecuria junto a exministro Isidro Antonio Rivera. Foto: El 19 digital.

“Se acepta la renuncia del compañero Bosco Castillo Cruz al cargo de ministro del Ministerio Agropecuario”, reza parte del documento.

En el acuerdo presidencial 130-2024, "se acepta la renuncia de la compañera Ivania del Carmen León Rivas, dejando sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial 109-2022".

El anuncio de la renuncia del ministro y viceministra del Ministerio Agropecuario, ocurre cinco días después que Rosario Murillo anunció un plan de "restructuración" para el "ahorro" en instituciones del gobierno para "optimizar el capital humano".

La renuncia es traición, se trata de despido

Para el economista, excarcelado y desterrado político, Juan Sebastián Chamorro, esta renuncia de Castillo y León, está relacionado con el anuncio presidencial de restructuración, en el Estado.

"No hay coincidencias en esas renuncias y más renuncias van a estar viniendo. Básicamente ese anuncio de la compactación es para irse sacudiendo a los que no son 100% de la confianza de ellos. Aunque, sean files, pero no son de la confianza de ellos. Estas renuncias las vamos a ver más seguidos y sobre todo los despidos masivos, que ya están filtrándose alguna información de instituciones públicas donde ya están empezando a correr gente".

La opositora, también, desterrada en Estados Unidos, Ana Margarita Vijil, recordó que "la experiencia de muhcos años de funcionarios públicos es que están secuestrados, nadie tiene derecho a renunciar en el EStado en Nicaragua y quien renuncia es visto como un traidor y tiene riesgo de cárcel. Entonces, cualquier renuncia de la que se hable, son despidos".

Vijil comentó que, también, "la falta de dinero que requiere una restructuración para bajar costos".

Bosco Castillo fue nombrado titular del Ministerio Agropecuario en julio de 2023, reemplazando al ministro Isidro Antonio Rivera. Además, ocupaba el cargo de ministro asesor del presidente de la República para Tecnologías e Innovaciones productivas, sin goce de salario.

Sin embargo, Bosco cobraba un salario mensual que superaba el millón de córdobas en este ministerio.