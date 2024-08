Brasil aplica la "reciprocidad" y expulsa a la embajadora de Nicaragua

Equipo de Periodistas

Agosto 08, 2024 11:36 AM

El Gobierno de Brasil decidió este jueves expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro, en "reciprocidad" a una medida similar adoptada por las autoridades de Managua con el representante brasileño, confirmaron a EFE fuentes oficiales.



La decisión fue anunciada después de que el Gobierno de Daniel Ortega formalizara la expulsión del embajador brasileño, Breno Souza da Costa, justificada con la ausencia del diplomático, el pasado 19 de julio, en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la revolución sandinista.



Según las fuentes consultadas por EFE, Brasil no ha hecho más que aplicar el "principio de la reciprocidad" frente a una medida que ha considerado "injustificada".