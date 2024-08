Analistas aseguran que Ortega-Murillo queda más aislado, tras expulsión de embajador brasileño

Equipo de Periodistas

Analistas nicaragüenses aseguran que existe una “crisis diplomática” entre Nicaragua y Brasil, luego que el régimen de Daniel Ortega ordenó al embajador brasileño en Managua, Breno Souza da Costa, abandonar el país por su ausencia, el pasado 19 de julio, en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la revolución sandinista.

Ante esto, Brasilia pagó con la misma moneda y expulsó a la embajadora nicaragüense, Fulvia Castro, en aplicación del "principio de reciprocidad" que rige en las relaciones diplomáticas.

Al respecto, el ex canciller y ex prisionero político, Francisco Aguirre Sacasa dijo a 100%Noticias que la decisión de Brasilia es un “golpe duro” para la dictadura Ortega Murillo, al recordar que el presidente del gigante Sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, es un hombre de izquierda a cómo se proyectan la pareja de El Carmen. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos.

“Lula es un demócrata mientras que Murillo y Ortega son dictadores “a la antigua” latinoamericana como Trujillo, Somoza y Castro”, señala Aguirre Sacasa.

Desde el punto de vista geopolítico, el analista señala que con el deterioro de las relaciones entre Managua y Brasilia, el gran perdedor es Managua porque queda cada vez más aislada que nunca.

“Brasil es un “peso pesado” a nivel mundial en la ONU, la OEA y agrupaciones como los BRICS. No olvidemos que Nicaragua aspiraba a entrar a los BRICS pero con este pleito con Brasil, esta posibilidad —que yo siempre la considere remota— desaparece totalmente!”, expresó Aguirre al medio.

Reitera que dicha posibilidad de entrar a los BRICS queda enterrada “En fin, este capítulo es una derrota magna para el gobierno nicaragüense. No sé qué fue lo que lo precipitó —me cuesta creer que se debe a que Lula abogó por la excarcelación de Monseñor Álvarez”.

Aguirre Sacasa asegura que la decisión fue una enorme equivocación “representa obviamente un revés tremendo para la pareja de El Carmen y tendrá repercusiones en todo el mundo incluyendo los países europeos incluyendo los que tienen gobiernos de izquierda. Y esto podría, a su vez, tener repercusiones duras para Murillo y Ortega. Fue una enorme equivocación!”.

Por su parte, el sociólogo y excarcelado político, Oscar René Vargas dijo que la expulsión del diplomático brasileño es lo más absurdo.

“Por ejemplo, la polémica que ha habido entre el presidente Miley de Argentina con el presidente de Lula que el presidente Miley ha insultado a Lula no rompen relaciones no declaran al embajador que se vaya del país, sino que mantienen las relaciones porque eso es normal, puede que haya contradicciones, pero no es aceptar de que por no asistir a un acto partidario vaya a suprimir las relaciones entre un país y el otro”, expresó Vargas en el programa 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

Destaca que Brasil es el país más importante de América Latina, por lo cual considera que la expulsión es un error político que forma parte de la descomposición en general que está viviendo el régimen sandinista.

“La descomposición en general hace que el régimen cometa errores políticos, insisto sobre este asunto, hoy el error político de mandar al embajador brasileño a su casa e inmediatamente Brasil ya ha tomado la decisión de manera recíproca. Brasil es el país más importante desde el punto de vista geopolítico y económico de América Latina y entonces no es una cosa secundaria, sino que esto hace que su relación con Brasil se anule ahora. Ya no tiene ese respaldo que podría tener anteriormente”.

Para Vargas, Rosario Murillo fue quien tomó la decisión de expulsar al diplomático brasileño “considero que ese error político que la señora Murillo está haciendo y yo creo que ese es el error que hay que sumarle los errores políticos que se toman a nivel nacional (...) Rosario Murillo nunca va a aceptar que fue un error político, por eso nombra a la embajadora Fulvia Castro, ministra del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa”.

Según Vargas, “pelearse” con Brasil significa perder un “aliado importante”, al recordar que Lula explicó que Ortega no le recibió la llamada para hablar sobre el caso del obispo Álvarez.

“Desde ahí se comenzó a fracturar la relación Brasil-Nicaragua, pero esa fractura con Brasil se incrementó ahora con la expulsión del embajador brasileño y esto tiene efecto porque Brasil tiene un poder geopolítico regional, no solamente a nivel latinoamericano sino a nivel mundial”.

Asegura que los presidentes de México y Colombia que son “condescendientes “ con Ortega podrían indagar a Lula sobre la situación actual.

“Los otros países posiblemente aliados o condescendientes con Ortega como el caso mexicano o el caso colombiano etcétera, van a decir bueno este tipo está loco porque entre ellos se comunican y le van a preguntar a Lula que fue lo que pasó y Lula va a dar su versión y este va a ser un elemento negativo”

Agrega “Insisto Brasil es una potencia que pertenece a los BRICS conformada por Rusia, India China, Sudáfrica y una de las pretensiones que tenía Ortega o por lo menos el hijo de Ortega, Laureano que era el deseo de Nicaragua incorporarse al grupo de los BRICS, pues estos va a tener un efecto negativo porque posiblemente puede haber un bola negra para esta situación, sino que tiene repercusiones negativas a nivel de la geopolítica mundial y eso es lo que no se calculó y lo que no calculó porque no tienen esa visión”.

Sostiene que al interior del régimen Ortega Murillo no hay una visión geopolítica correcta “vez que el hijo de Ortega dice vamos a romper con el dólar es una locura, verdad?. Cuando el comercio de Nicaragua está alrededor del dólar y todos los bancos de Nicaragua dependen del dólar, entonces son declaraciones para impresionar, pero no tiene ninguna base objetiva”.