Expresidente Óscar Arias afirma que el nicaragüense Daniel Ortega "nunca fue un demócrata"

Equipo de Periodistas

Agosto 09, 2024 01:32 PM

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, afirmó en una entrevista con EFE que el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, "nunca fue un demócrata" y que en la época reciente "se ha quitado la careta".



"Ortega nunca fue un demócrata", dijo Arias al recordar el proceso para la firma del Plan de Paz de Centroamérica de 1987 y la cercanía del nicaragüense con el entonces gobernante cubano Fidel Castro.



"La primera vez que los cinco presidentes (centroamericanos) nos reunimos fue en Esquipulas en el año 1986. Recuerdo haberle dicho a Daniel Ortega: 'el mundo entero apoyó tu gestión en contra de la dinastía de Somoza y te apoyó de buena fe para terminar con una dictadura nefasta, familiar, de muchos años. Lo que la comunidad internacional te pide es que podás construir una nueva Nicaragua y no una segunda Cuba", dijo el expresidente.

LEER MÁS: Daniel Ortega nombra a su nuera Mara Vanessa Stotti, como una de las codirectoras del INTUR



Arias, presidente costarricense entre 1986 y 1990 y entre 2006 y 2010, recordó lo que contestó Ortega: "Su respuesta fue: 'lo que le puedo decir, presidente, es que no vamos a construir una segunda Costa Rica'".



El costarricense, ganador del Premio Nobel de la Paz 1987 por ser el artífice del Plan de Paz de Centroamérica, aseguró que antes de firmar la paz, Ortega estaba en un "dilema" pues, si se oponía, la guerra iba a continuar, y si firmaba, se comprometía a realizar un proceso de elección democrática.



"Ortega tuvo que escoger entre dos males para él. Fidel Castro le decía que no aceptara firmar el Plan de Paz de Óscar Arias porque era una trampa y los revolucionarios no hacen elecciones, no rifan el poder en una elección, para usar sus propias palabras", comentó Arias.



El Nobel de la Paz recordó que Ortega estaba seguro de que ganaría las elecciones de 1990, pero para su sorpresa la triunfadora fue Violeta Barrios de Chamorro, quien fue apoyada por los partidos de oposición.



Ortega regresó al poder en 2007 y se mantiene desde entonces como mandatario tras varios procesos electorales que han sido cuestionados por la comunidad internacional y por la oposición, el último de ellos en noviembre de 2021.



En 2021 Ortega resultó reelegido para su cuarto mandato consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".



"Ortega se ha quitado la careta en los últimos tiempos, en la última elección enviando al exilio a todos los adversarios, lo que evidencia que ahí está para quedarse", expresó.



El expresidente Arias, de 83 años de edad, presentó esta semana su libro 'Páginas de mi memoria' en la que recuerda su trayectoria política, que incluye el proceso para la firma del Plan de Paz en Centroamérica y sus esfuerzos posteriores para promover el desarme global.