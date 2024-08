Crueldad contra presos políticos, denuncian que los engañan con liberarlos

Equipo de Periodistas

Agosto 14, 2024 03:36 PM

La dictadura Ortega Murillo se sigue ensañando contra los presos políticos de Nicaragua, al punto que parte de la tortura sicológica es sacarlos de las celdas para que se alisten, mientras les aseguran que van libres, pero al final es mentira porque los vuelven a recluir en las ergástulas del régimen sandinista, así lo denunció el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) de Nicaragua.

“En la última semana de julio (de este año) de las galerías 16 y 17 (del sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa), fueron sorprendidos con una requisa por una cantidad de más de 50 custodios, obligándolos a que se desnudaran y en fila india los pusieron uno a uno a hacer sentadillas, siendo los perjudicados con semejante abuso, los de mayor edad por su condición de salud”, denuncia GSPU.

Agregan que el sábado pasado, cerca de las tres de la madrugada, de pronto levantaron a los presos políticos de las galerías 16 y 17, anunciándoles que iban en libertad, pero debían dejar limpias las celdas, por lo que los reos de conciencia procedieron a lavar todo el interior, incluyendo los baños. Luego les comunicaron que debían vestirse y los sacaron al patio por un momento, luego los volvieron a recluir a las celas, mientras los custodios se carcajeaban preguntándoles: “¿De verdad ustedes creían que iban de viaje?”.

Esta no es la primera vez en que los custodios practican este tipo de torturas sicológicas contra los presos políticos, pues en otra ocasión los sacan para rasurarlos y afeitarlos y les aseguran que “pronto” van a salir de viaje y que por eso deben de estar listos.

“Algunos presos políticos que han estado enfermos y no les han dado atención médica, incluso algunos les han dicho que mejor no les lleven el medicamento ya que cuando lo requieren no se los facilitan y aunque lo soliciten de forma reiterada no les hacen caso”, denunció la organización.

Otras de las denuncias es que la comida sigue siendo de mala calidad, y los custodias para provocar discordias entre los presos políticos, reparten la comida de forma desigual, dándole más porción a unos que a otros. Sumado que el agua potable no llega muy seguido, incluso algunos reclusos se quedan sin bañarse, y a otros ni siquiera pueden lavar su ropa, ni los baños, por lo que le ambiente se vuelve más insalubre.

“Los custodios siguen irrespetando las horas de descanso, principalmente en altas horas de la noche, cuando pasan tocando con objetos metálicos los barrotes interrumpiendo el sueño, afectando más a los presos de mayor edad. De igual forma denunciamos que hay presos políticos con reos comunes de alta peligrosidad que los intimidan y los obligan a limpiar la suciedad. Los presos de mayor edad han perdido mucho peso, están anémicos, uno de ellos está prácticamente ciego por las cataratas en ambos ojos, otro con problemas en sus pies por la diabetes, otros con problemas renales”, continua la denuncia.

Esta organización exige información sobre el paradero y estado de salud de los presos políticos: Carlos Bojorge, Freddy Quezada y Brooklyn Rivera , además exigen la libertad de tres presos políticos que ya cumplieron su condena como son: Jaime Navarrete Blandón, Kevin Emilio Castillo Prado y Oliver Meza Raudez. Por lo que recordaron al personal de dicho sistema penitenciario que los reos de conciencia están en sus manos, por lo tanto, cualquier situación que les pueda ocurrir, es responsabilidad de las autoridades de este penal.

Recientemente el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas y Urnas Abiertas.

El GREX informaron que recibieron denuncias sobre 18 tipos de abusos cometidos todos los días contra al menos 50 presos políticos recluidos en las galerías 16 y 17 del Sistema Penitenciario La Modelo, situación que es urgente porque "deterioran y agravan su salud física, psicológica y emocional, poniendo en riesgo sus vidas".