Purga llega al Ejército de Nicaragua, para el control de Rosario Murillo

Equipo de Periodistas

Agosto 16, 2024 08:30 AM

La purga, de Rosario Murillo, llegó al Ejército de Nicaragua, tal como lo vaticinó, en octubre 2023, la ex comandante guerrillera y ahora excarcelada política, Dora María Téllez.

Desde su destierro, Dora María dijo a 100% Noticias que la purga será ejecutada por el mismo Julio César Avilés, jefe del Ejército, quien no tiene un futuro cierto.

“Todo tiene que ver con la toma de poder de Rosario Murillo, básicamente total, es decir la destitución encarcelamiento y enjuiciamiento de Acuña (Marcos Alberto), el jefe de escolta de Daniel Ortega. Daniel está solamente rubricando lo que Rosario Murillo define”, dijo.

Según Téllez, Murillo demanda lealtad absoluta a cualquier costo.

“No quiere empleados ni subordinados, quiere súbditos. La baja reciente de un grupo grande de coroneles fue bien llamativo, los condecoraron y nos vemos, esa fue una baja generalizada de coroneles”, recordó la también la expresa política.

Para la exguerrillera todo se trata de un proceso y la caída del jefe del Ejército es inminente.

“Primero lo van a poner a que él ejecute la purga dentro del Ejército, lo más disimulado y menos ruidoso posible, y después viene en el cambio, viene el cambio de Avilés con toda seguridad”, advirtió la analista, quien no descarta que sea destituido.

“Lo pueden destituir porque Rosario Murillo quiere enviar el mensaje de que puede destituir a quien sea, ella necesita dar una imagen de poder a los otros generales”, comentó Téllez.

Dora María Téllez considera que internamente la dictadura se encuentra en un proceso de traspaso de poder a ella, lo que Humberto Ortega, habría advertido en su última comparecencia pública y que le costó su libertad.

“Humberto Ortega habló de una salida, de su hermano Daniel Ortega, antes del 2026...Humberto conoce sobre las condiciones de Daniel Ortega para ejercer el poder, que son cada vez más escasas y limitadas, estamos viendo un proceso de sucesión acelerado. En los últimos dos meses, Rosario copó institución por institución y ahora le corresponde al Ejército naturalmente”, sentencia Dora María.

Mientras Rosario Murillo se atornilla a la presidencia, se encuentra en proceso de reducir el círculo personal de Daniel Ortega, por eso la salida del comisionado general Marcos Alberto Acuña de la Policía, quien era el jefe de escolta de Daniel Ortega.

“Le dan de baja deshonrosa, lo procesan, lo amenazan con echarlo preso y, además, ya lo comenzaron a confiscar. No importa qué tan cerca están a Daniel”.

Ante este panorama, Téllez, cree que Daniel Ortega es cada vez menos útil “lo necesita para que rubrique (firme) lo que ella decide. Daniel Ortega no se está oponiendo, no tiene la energía, la fuerza, la capacidad o el poder para oponerse, no tiene mucha coherencia”, opinó la excarcelada política.

Ortega podría renunciar

Según Dora María, la dictadura Ortega-Murillo es un engranaje de poder que funcionará con y sin Daniel Ortega.

“Pudieran declararlo incapacitado para gobernar, la Asamblea Nacional o él mismo pudieran firmar algún documento como lo hizo Fidel Castro, quien renunció y se fue a su casa, y el poder queda siempre en el circuito de la familia”, comentó Téllez.

Dora María considera que Rosario Murillo, quien ya ejerce el poder de forma total, ahora quiere formalizar su nombramiento como Presidenta.

“Es automática la sucesión. Luego la Asamblea Nacional se debe elegir un nuevo o nueva vicepresidente, nadie que no sea de la familia Ortega Murillo va a quedar de vicepresidente, sin duda será Laureano (Ortega), algo van a inventar para que quede alguien de la familia si Daniel Ortega sale del escenario”, analizó Dora María Téllez en 100% Noticias.