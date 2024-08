Mayoría de Iglesias evangélicas canceladas son humildes y sencillas, cierre impacta en los barrios

La mayoría de los ministerios evangélicos cancelados son “independientes”, es decir que no forman parte de las grandes denominaciones, dijo un pastor exiliado a 100%Noticias

Equipo de Periodistas

Agosto 19, 2024 11:55 AM

Tras el cierre masivo de iglesias evangélicas en Nicaragua, un pastor exiliado bajo anonimato lamentó la cancelación arbitraria e injusta de la personería jurídica de centenares de iglesias cristianas, aseguró que este “atropello” será tomado en cuenta ante los ojos de Dios.

Según el pastor exiliado, la mayoría de los ministerios evangélicos cancelados son “independientes”, es decir que no forman parte de las grandes denominaciones.

“Es lamentable mirar que este gobierno sigue atropellando no solo a la Iglesia católica, sino también la iglesia evangélica, es lamentable porque son ministerios que están en los barrios, que no ofenden a nadie que no tienen conflicto con nadie, son pastores humildes de los barrios que hacen su labor evangelística en los diferentes barrios y ciudades de Nicaragua”, dijo el líder cristiano a 100%Noticias.

A pesar que las congregaciones cerradas no representan ninguna amenaza, el régimen se ha encargado de perseguir y quitar personerías jurídicas.

“Muchos de ellos tienen propiedades con el esfuerzo de todos los miembros, adquieren sus propiedades y viene este gobierno y se los arrebata de manera arbitraria, es una gran injusticia una enorme injusticia, eso va a tener su cuenta ante los ojos de Dios y ante la justicia de Dios tarde que temprano eso va a tener una recompensa”.

Agrega “Muchos de los ministerios, son hombres, personas sencillas, humildes, que se han dedicado a la predicación del evangelio y que no ofenden y no representan ningún peligro, pero este gobierno todo lo miran como una amenaza, en su paranoia en su delirio que tienen de paranoia”.

Asegura que recientemente conoció sobre la expropiación del Centro de Jóvenes y Adolescentes Brazos de Amor, la cual se encargaba de cuidar niños de la calle y restaurar adolescentes en droga.

“Brazos de Amor era de una organización americana y fue expropiado la semana pasada, en el lugar inauguraron un centro tecnológico, muchos niños pasaron por ese lugar ahora son hombres de bien y sencillamente vinieron y expropiaron el lugar, es lamentable como este gobierno está dañando la Iglesia”.

100% Noticias consultó a otros pastores en Managua sobre el cierre masivo de congregaciones, quienes coinciden en que las iglesias canceladas operaban de forma independiente.

“No forman parte de las grandes denominaciones”, indicaron escuetamente.

Por otro lado, el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro dijo que la decisión de la dictadura de eliminar 1.500 ONGs obedece al objetivo de eliminar todas las ONGs que existan, tras el anuncio de una nueva etapa de trabajo entre las ONGs y el gobierno.

“Quieren dejar la mesa completamente limpia, eliminan prácticamente todas las ONG del país más de 5.100 ONGs en lo que va desde la crisis y esto obedece a un mayor control del Estado de todas las acciones que las ONGs, ahora las nuevas tienen que hacerlo con la aprobación de la dictadura y la participación del Estado como socio”.

Resaltó la confiscación del edificio histórico de “La Casa de los Tres Mundos”, al cuestionar qué pasará con las propiedades expropiadas.

Señaló que las asociaciones evangélicas eliminadas de un solo plumazo son las que operaban de forma independiente.

“Las iglesias evangélicas a diferencia de las católicas no obedecen a una Arquidiócesis, no obedecen a una jerarquía única sino que tienen que registrar sus asociaciones de acuerdo a cada uno de los templos o Iglesia en los distintos puntos del país, de tal manera que con esta acción básicamente eliminan la existencia al menos formal de la iglesia evangélica en Nicaragua otro zarpazo a la sociedad civil nicaragüense para poder hacer obras en beneficio de la sociedad quedan eliminados por la dictadura”, apuntó.