Mauricio Funes no la está pasando muy bien en Nicaragua: “Yo soy el cocinero oficial en mi casa”

Agosto 22, 2024 10:06 AM

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien vive asilado en Nicaragua desde 2016, afirmó en una reciente entrevista que no lleva una vida de lujo con los “millones robados” como todos piensan. Asegura vivir modestamente con el salario del servicio de consultoría que brinda a la Cancillería en Managua al punto que se ha vuelto el cocinero oficial en su casa.

“Yo vivo de los millones que según ellos yo robé, No. Yo tengo que trabajar en una consultoría con Cancillería, relacionada con el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y por lo tanto yo tengo que llevar a cabo una investigación y algunas investigaciones de campo”, precisó Mauricio Funes.

“Además, soy la persona que en mi casa cocina. Yo soy el cocinero oficial. En mi casa únicamente vivo con mi hijo mayor, puesto que ya no estoy más con mi pareja anterior, mamá de mi hijo último, entonces yo tengo que responsabilizarme de eso”, afirmó.

Según Funes, quien suele analizar la situación política salvadoreña en diferentes medios de ese país justificó que su llegada tarde a la entrevista es porque debía dejar la cena hecha.

“Pido disculpa a los que estaban esperando que yo ingresara a las 6:00 de la tarde pero estaba terminando de preparar la cena para que quede larga ahí. Yo tengo una jornada larga hoy”, indicó. “Me voy a venir desocupando como hasta las 10:00 de la noche entonces tenía que preparar la cena”.

Sin embargo, en 2019, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro que vive exiliado en Costa Rica reveló que Mauricio Funes recibe unos 2740 dólares mensuales de parte de la cancillería nicaragüense.

Pero no es el único familiar empleado por Cancillería, también su hijo Diego Roberto Funes Cañas tenía un salario de 1,424 dólares mensuales.

En cuanto a su situación legal, en junio de 2024, un tribunal salvadoreño lo condenó a ocho años de prisión por lavado de dinero.

“Mauricio Funes ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos”, anunció la Fiscalía de El Salvador en la red social X.

El caso se relaciona con la presunta licitación de un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión.

Funes también ha enfrentado otros procesos penales, incluyendo una condena por negociar con pandillas durante su mandato y otra por enriquecimiento ilícito.

A pesar de estas acusaciones, Mauricio Funes sigue residiendo en Nicaragua bajo el asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega.

“Recordarles que no me pueden extraditar, sin importar el país donde me encuentre, no pueden extraditarme a otro país por el simple hecho de ser ciudadano nicaragüense a mucho orgullo, la constitución de dicho país me protege así de simple”, escribió Funes en su red social.