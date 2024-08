Daniel Ortega a Lula: “Respetame”, ofrece “combatientes sandinistas” a Nicolás Maduro

Equipo de Periodistas

Agosto 26, 2024 01:47 PM

El dictador Daniel Ortega en un discurso, de más de una hora, cargó contra el Presidente de Brasil Lula Da Silva por su posición crítica ante el fraude electoral en Venezuela, en la que Nicolás Maduro, no reconoce como presidente electo a Edmundo González. Ortega tildó a Lula de “arrastrado” y de querer ser el representante de los “yanquis” en América Latina.

Ortega acusó al primer gobierno de Lula de no ser un gobierno “limpio”, por casos de corrupción que le señalaron en su momento.

“Y te podría mencionar una docena de cosas más. Si querés que te respete, respétame Lula, si querés que te respete el pueblo bolivariano respeta y no andes ahí de arrastrado”, señaló Ortega.

Ortega, en su retahíla contra Lula, explicó por qué no le contestó el teléfono a Lula, quien se reunió el año pasado con el Papa Francisco, quien le solicitó que abogara por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez.

Según Ortega lo llamaron de la cancillería y presidencia de Brasil “pidiendo que él (Lula) quería hablar conmigo porque tenía un mensaje del Papa”.

“Entonces, primero, si el papa que es un Estado, que está claramente a favor del imperio, quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer, continuamente nos comunicamos con ellos, con el canciller Parolin ya varias platicas hemos tenido y no necesitamos intermediarios nosotros, no le pedimos que fuera intermediarios, no le respondimos a Lula”, rememoró Ortega, en su intervención, durante la XI Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del ALBA-TCP, que fue de manera virtual.

Ortega también se molestó con Lula porque lo llamó “dictador” y lo comparó con “Somoza”.

“Entonces que te podría decir Lula ya que vos has hablado esto púbicamente y vos cuántos periodos llevas de gobierno, llevas dos periodos de gobierno, parece que te gusta ser presidente y desde esa presidencia de Brasil querés convertirte en representante de los yanquis en América Latina, por eso rompimos relaciones con Brasil” dijo el dictador nicaragüense.

Para Ortega, la posición de Lula ante el fraude electoral en Venezuela y de no pronunciarse a favor de Maduro es “vergonzosa” porque está “repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también lula”.

Sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el dictador Ortega dijo que lo ve “compitiendo de quien va a ser el líder de representar a los Yanquis en América”, e indicó que Petro está en desventaja con Brasil porque es el “gigante de América Latina, pero con ese gobierno que tiene Lula, no es el gigante bueno, es Goliat queriendo arrasar con David América Latina y no lo vas a poder hacer Lula”, advirtió.

Ortega mandara a combatientes sandinistas

Daniel Ortega, quien solo piensa en guerra y está aferrado al poder de forma fraudulenta en Nicaragua, dijo “alertar a Nicolás” en una guerra armada desde países vecinos como Colombia, desde donde se organice “un ejército de mercenarios”.

“Y vos sabes bien Nicolás que ese ejército mercenario, Petro no veo que lo vaya a alimentar, pero en Colombia ahí están los mercenarios, el presidente Uribe, ahí está Uribe. Vos has escuchado esos expresidentes colombianos (Luque) que se pronuncian contra la victoria del pueblo bolivariano. Ahí hay bases militares yanquis y por lo tanto no descarten, porque el imperialismo hoy está más herido que nunca por esta victoria, que organicen una contrarrevolución armada como la que organizaron a nosotros en 1980 que la entrenaron armaron apoyada por base militares yanquis en Honduras”, advirtió Ortega.

Según Ortega, en ese escenario, “habría que prepararse Nicolás con esa gran frontera que tienen con Colombia para derrotarlos” y si llega esa “batalla van a contar con combatientes sandinistas”.

“Tengo la seguridad que así como se sumaron miles de combatientes en la batalla contra Somoza, se van a sumar miles de combatientes latinoamericanos caribeño para la defensa de la revolución” en Venezuela, según Ortega.