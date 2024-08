Piden en Colombia condenar por narcotráfico al embajador colombiano en Nicaragua

Embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz, se defendió de la acusación de la Fiscalía alegando inocencia: “Yo no conocía la cocaína”

Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 03:00 PM

La Fiscalía General de la Nación en Colombia solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene a León Fredy Muñoz , el actual embajador colombiano en Nicaragua, por el delito de narcotráfico. La fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez pidió una pena de 108 y 132 meses de prisión y una multa de 124 y 1.500 salarios mínimos para el diplomático.

La denuncia de la Fiscalía se basa en que el 31 de mayo de 2018, Muñoz fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, con 146 gramos de cocaína en su equipaje, tras desembarcar de un vuelo procedente de Bogotá. Durante la inspección, los peritos determinaron que llevaba un total de 200 gramos de la droga en su equipaje.

Muñoz aseguró en su momento a las autoridades que desconocía el origen de la sustancia y que se trataba de un “montaje” orquestado por la familia Suárez Mira, con quienes había tenido rencillas políticas en Bello (Antioquia) entre 2012 y 2015, cuando ejercía como concejal de ese municipio. También los acusó de haber dirigido un atentado en su contra en septiembre de 2016.

En su reciente declaración, Muñoz reiteró ante la Corte que no tenía conocimiento sobre la sustancia y que nunca la ha consumido. “Le digo con toda honestidad que yo no conocía ni siquiera la cocaína. Cuando me mostraron esa vaina, ni sabía qué era eso. Soy un libro abierto”, afirmó.

Aunque Muñoz fue capturado en el lugar de los hechos, un juez negó la solicitud de encarcelamiento y en 2020 fue formalmente acusado. Petro lo designó embajador de Colombia ante Nicaragua, cargo en el que se presentó oficialmente en febrero de 2023.