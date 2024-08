Chinchilla dice que Ortega "no representa nada" ante ofrecimiento de enviar a combatientes sandinistas a Venezuela

Equipo de Periodistas

Agosto 28, 2024 11:00 AM

La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla dijo que Daniel Ortega “no representa nada”, en referencia al ofrecimiento de enviar “combatientes sandinistas” en caso de que se arme una "contrarrevolución" en Venezuela.

En una entrevista a CNN en Español con la periodista Gabriela Frias, Chinchilla fue consultada sobre el ataque de Ortega contra los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente.

“Es una buena señal porque definitivamente aquí está el juego, sí va a prevalecer la sensatez y las posiciones de la izquierda democrática latinoamericana que en este momento está siendo encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, o si lo que va a prevalecer es la cara más vergonzosa que ha tenido la izquierda latinoamericana, claramente representada por el dictador sanguinario que encabeza esta dinastía que gobierna y maltrata al pueblo nicaragüense, ya desde hace muchísimos años”, expresó Chinchilla.

Para Chinchilla, la izquierda latinoamericana “se está jugando este partido”, al mismo tiempo, que reiteró que Venezuela cada vez está más cerca de parecerse a Nicaragua.

“No se puede conectar hoy el escenario venezolano e insisto en esto, todas las señales que hemos recibido en los últimos días es de incremento de la represión este nuevo gabinete, nuevo entre comillas porque son las mismas caras que se reacomodan con Diosdado Cabello moviéndose al sector de seguridad con más poder, lo único que anticipa es la presión entonces en buena hora estas divisiones en la izquierda, pero hacemos un llamado para que efectivamente prevalezca la sensatez y se alinean hacia la posición que Chile ha estado marcando”, manifestó.

Respecto al ofrecimiento de Ortega de enviar “combatientes sandinistas” a Maduro, Chinchilla dijo que el dictador nicaragüense “no representa nada”, por lo cual minimizó dichas declaraciones.

“Daniel Ortega no cuenta, es decir, aquí la comunidad internacional no va a sentirse amenazada por lo que diga Daniel Ortega, es un horror pero no representa nada, es un país pequeño y miserable no tiene ninguna capacidad de fuego. De manera que no escuchemos a lo que salga de los labios de Ortega, aquí hay que escuchar a los Gabriel Boric, que son toda esa izquierda que cada vez dejan más solo con una clara expresión de que se van quedando totalmente aislados”, señaló.

Asegura que los próximos días serán clave para afinar una estrategia de presión sobre Venezuela pero que la sienta el ejército “aquí hay que empezar a hablar de que el Ejército es el responsable de lo que está pasando, está en marcha un análisis de cambios constitucionales que ha tenido Venezuela para poder llegar a una conclusión que pareciera es inevitable y es que quien gobierna ahí en realidad son los militares”.

Agrega que “habrá que apuntar a ellos. Habrá que ver a dónde les duele en su poder económico, habrá que ver cómo se extiende, por ejemplo, una acusación ante la Corte Penal Internacional contra los militares, si no se debilita ese flanco va a ser muy difícil que efectivamente se pueda mover en un escenario sensato en un período relativamente corto” finalizó Chinchilla.

Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría.

"Quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados (...), como a ellos (oposición venezolana) ya les fracasó esta maniobra (de revertir los resultados electorales), y no hay vuelta atrás, no hay paso atrás que Nicolás es el presidente legítimo", puedan ahora pasar a las armas, como ocurrió en el país centroamericano, indicó el dirigente sandinista.

Según Ortega, Colombia podría ser el escenario donde se arme una "contrarrevolución" venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela, y en donde, dijo, Estados Unidos tiene bases militares.