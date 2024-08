El Ministerio del Interior en Nicaragua disolvió 169 ONG, entre ellas Save the Children, iglesias evangélicas y asociaciones ganaderas porque supuestamente no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos

Equipo de Periodistas

Agosto 29, 2024 09:30 AM

El régimen de Daniel Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de 169 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Save the Children Canadá, asociaciones evangélicas, ganaderas y de ex combatientes sandinistas por supuestamente incumplir con sus obligaciones ante el Ministerio del Interior.

Según el Acuerdo Ministerial No. 40-2024-OSFL, las ONG´s disueltas no reportaron por períodos de entre 02 hasta 30 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus Juntas Directivas, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Señalan que las organizaciones supuestamente no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, “desconociéndose a los directivos que los administraban y las ejecuciones de sus proyectos, si fue acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó personalidad jurídica y registro”.

“Aprobar la cancelación de Personalidad Jurídica y Registro a los 169 OSFL mencionados en el presente Acuerdo, por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, indica el acuerdo.

Entre las asociaciones ganaderas canceladas están: Asociación de Ganaderos de Pueblo Nuevo (ASOGAPUNU), Asociación Nacional de Ganaderos y Productores "Alberto Salazar Blanco", Asociación de Ganaderos de El Jícaro (ASOGAJI), Asociación de Ganaderos de San Pedro del Norte (ASOGAPENOR), Asociación de Ganaderos y Productores de Bonanza (AGAPROBO), Asociación de Ganaderos de Sébaco (ASOGASEB), Asociación de Ganaderos y Productores del Cuá Bocay, Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos de Matagalpa (ASOPEMEGAMAT).

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Villa El Carmen (ASGAVIC), Asociación de Ganaderos y Agricultores por la Paz y el Progreso (AGAPAP), Asociación de Ganaderos de San Francisco del Norte, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Villa El Carmen (ASGAVIC), Asociación de Ganaderos y Agricultores por la Paz y el Progreso (AGAPAP).

Asociación de Ganaderos de San Francisco del Norte (ASOGAFN), Asociación de Ganaderos de San Miguelito (ASOGAMI), Asociación de Ganaderos de Santo Tomás del Norte (ASOGATNOR), Asociación de Ganaderos de Cinco Pinos (ASOGACIPIN), Asociación de Productores y Ganaderos de la Conquista Carazo (APGC).

Asociación de Ganaderos de Muy Muy, Asociación Ganaderos Productores Unidos para el Desarrollo de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Asociación de Agro Ganaderos Afectados por la Guerra de Mil Novecientos Ochenta al Noventa de Wiwilí (AGAGWI), Asociación de Ganaderos y Productores de Santa María de Pantasma (ASOGAPROPAN), Asociación de Ganaderos de Achuapa, Asociación de Ganaderos y Productores Agropecuarios de Nueva Guinea (ASOGAPRONUG).

Otras ONG´s disueltas fueron Save The Children Canadá, Asociación 26 de febrero 1978 Comandante Camilo Ortega Saavedra in Memoria, Asociación Nacional de Retirados de Seguridad Personal "Modesto Duarte", Asociación la Otra Orilla, Asociación de Extrabajadores por la Reivindicación del Ingenio Julio Buitrago Urroz y The Ladane Foundation.

Entre las iglesias cristianas evangélicas canceladas se encuentran: Iglesia Morava de Nicaragua, Asociación de Pastores Jehová Nissi (ASOPAS), Asociación Comisiones de Justicia y Paz-Diócesis de León (CJP-LEÓN), Asociación Ministerio Internacional el Rey Jesús Tabernáculo de David (MIRTD), Asociación Ministerio Evangélico Embajadores de Dios, Asociación Centro de Restauración Levántate y Resplandece (C.R.L.R.).

Asociación Religiosa Iglesia Evangélica Libertad Divina (IELD), Asociación Cristiana Evangélica Casa de Bendición, Asociación de Misioneros Evangélicos de Nicaragua (ASOMEN), Asociación de Pastores Evangélicos de Madriz (APEM), Asociación Iglesia Apostólica y Profética Antioquía (IAPA), Asociación Ministerio de Avivamiento la Fe Triunfante, Asociación Ministerial Iglesia Tabernáculo Monte de Sion, Asociación Primera Iglesia Bautista de Managua.

Asociación Religiosa Alianza Evangélica Nicaragüense, Asociación Fuente de Agua Viva (AFUGUA), Asociación Ministerio Misionero el Renacimiento en Jesucristo (MIREJE), Asociación Evangélica Avance Misionero de Todas las Naciones, Asociación Ministerio Evangelístico Internacional Fuego Pentecostés.

Asociación Restaurando las Naciones con Jesús, Asociación de Empresarios Cristianos de Nicaragua (AECNIC), Asociación Ministerial Evangelística Siguiendo las Huellas de Jesucristo, Asociación Misionera Evangélica de Nicaragua, Asociación Iglesia Adventista "El Evangelio Eterno" Mensaje de los Tres Ángeles, Asociación de Iglesias Evangélicas la Voz de Dios en Nicaragua, Fundación Iglesia Pentecostés Sendas de Dios, Asociación Iglesia de Dios Internacional Camino de Santidad (A.I.D.I.C.S.), Asociación Iglesia Pentecostal Jesucristo es el Fundamento, entre otras.